Andrea Legarreta y Erik Rubín formaron una de las parejas más estables de l mundo del espectáculo hasta hace cinco meses que decidieron terminar con su matrimonio de 23 años; así lo reveló la conductora durante su programa matutino Hoy.

Si bien las celebridades recientemente emitieron un comunicado señalando el final de su relación, Andrea destacó que su separación fue acordada hace cinco meses no por “un pleito, no existe nada malo, ni turbio” sino porque su amor “se transformó”.

“No hay desamor, hay amor y qué triste es eso”, dijo con respecto al vínculo que los unió no se terminó ni se rompió tras poco más de 20 años.

Mientras aclaraba las razones de su separación frente a sus compañeros de programa, incluida Galilea Montijo, Andrea intentó mantenerse tranquila, pero el sentimiento la rebasó y rompió en llanto al decir que el final de su matrimonio “no es una tragedia”.

“No quiero hacer de esto un drama, pero al final… bueno, porque hay situaciones muy fuertes que están viviendo tantas personas en el mundo, pero bueno, al final cada quien tiene sus dolores. Y tampoco es una tragedia, ¿sabes?”, dijo.

“Fue una decisión, que qué fuerte porque cuando amas tanto a alguien, a lo mejor de pronto sería más fácil después de un pleito después de una decepción, después de algo horrible y decir ya, adiós, pero aquí no es así”, agregó.

Andrea leyó el comunicado, que escribió y compartió en redes sociales junto a Eric, para sus compañeros y el público que no estaba al tanto de lo que sucedió.

Durante la lectura, Legarreta se mostró emotiva y orgullosa de la familia que formó junto al cantante y sus hijas Mía y Nina.

Saliéndose del comunicado y agregando sus propias palabras, la conductora dijo que pasaron muchos años juntos y que deseaba aclarar el tema sobre su separación antes de que “la gente hable sin saber” porque sólo ellos como familia saben su historia.

“Se ha transformado”, continuó enunciando su mensaje inicial. “Una separación de pareja no es una separación de familia”, dijo con respecto a la forma en que están llevando la situación ante sus hijas.

Agregó que en el futuro podrían arrepentirse sobre terminar con su matrimonio y “la vida, en una de sus vueltas, nos sorprenda de nuevo”.

Una vez que terminó de leer su comunicado, Andrea agradeció a sus amigos, familia y fanáticos que los han apoyado en este momento de sus respectivas vidas y que han comprendido sus razones de separación enviando mensajes llenos de amor y empatía.

“El amor es hermoso, es lo que nos mueve”, respondiendo a los mensajes de fans que le han dicho en redes que ahora “ya no creen en el amor” porque una de las parejas más sólidas se separó.

Entre lágrimas y sentimiento, Legarreta reveló que lloró junto a Erik antes de compartir el mensaje en Instagram.

“Les voy a comentar algo muy íntimo. Juntos antes de poner el send de mandar este mensaje a la gente… Encendimos una vela y nos abrazamos mucho y lloramos mucho. Es muy fuerte cuando dos personas se aman, tomar una decisión así, pero pensamos que por ahí podría ser la manera más amorosa y más honesta y más correcta”.

Como sugerencia a sus fanáticos, Andrea dijo que si tenían que tomar una decisión similar en su vida, la tomaran desde el amor y la historia que compartieron con la otra persona para hacer lo correcto.

“Nosotros sabemos nuestra historia. Es una historia de dos personas que se encontraron en un momento correcto y que se amaron y que se siguen amando y que seguramente se seguirán amando más allá de la vida. Porque somos almas que creo que estamos conectadas”.

¿Cuándo se casaron Eric Rubín y Andrea Legarreta?

La pareja se casó el 1 de abril del 2000 en una exclusiva ceremonia en Acapulco, Guerrero. Previamente se conocieron en la misma ciudad costera, en la discoteca del momento Baby O’, cuando él estaba en Timbiriche.

En una ocasión que habló sobre su relación con el cantante, Andrea contó que llegó a la discoteca donde se encontraba Erik junto al dueño del lugar y éste le dijo: “¿Cómo ves que Erik dice que vas a ser la madres de sus hijos?”.

Desde dicho encuentro, no se separaron y llegaron hasta el altar no mucho tiempo después. “Hizo que me olvidara de mis anteriores amores y de mis tristezas”.