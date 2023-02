La empresaria Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores de TikTok al revelar que había estado de visita en México.

A través de un video, la influencer invitó a sus fanáticos a ver cómo se arreglaba para una salida nocturna. Se maquilló con productos de su marca Kylie Cosmetics y una vez listo su rostro mostró que se pondría un bodysuit blanco de abdomen descubierto y sobre él un vestido transparente de lentejuelas.

El atuendo remarcó cada centímetro de su figura curvilínea y mostró el resultado final al activar el flash de su teléfono. Peinó su cabellera en media coleta y deslumbró.

La estrella de redes sociales no reveló en qué parte de México se encontraba o por qué había viajado al país, pero sus fans mexicanos llenaron su publicación de comentarios para hacerle saber cuánto la admiran.

Kylie Jenner, de 25 años, es la protagonista de la portada más reciente de Vanity Fair. En entrevista con la reconocida revista, habló sobre su lucha contra la depresión posparto y ofreció consejos a las nuevas madres que también batallan contra la misma afección.

La famosa declaró que sufrió depresión posparto tras tener a Stormi y pasó por lo mismo tras dar a luz a Aire. Ambos niños son fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

“La primera vez fue muy difícil, la segunda fue más manejable. Les diría a las mujeres que no piensen demasiado y que vivan al máximo todas las emociones de ese momento. Quédate dentro de ese momento, incluso si es doloroso”.

Kylie Jenner

“Lo sé, en esos momentos piensas que nunca pasará, que tu cuerpo nunca será el mismo de antes, que tú nunca serás la misma, pero eso no es cierto: las hormonas, las emociones en esa etapa son mucho, mucho más poderosas y más grandes que tú. Mi consejo es vivir esa transición, sin temor a las consecuencias. El riesgo es perderse también las cosas más hermosas de la maternidad”, dijo.

Kylie Jenner

Kylie Jenner recordó los momentos en los que se vio sola con un bebé en brazos en el hospital, pero asegura que el momento más hermosos de su vida fue llevarlos a casa por primera vez

Antes ya había dicho que ser madre no es fácil mental, física ni espiritualmente... “Es una locura. No quería simplemente volver a la vida sin decir eso. Podría parecer mucho más fácil para otras personas, pero no ha sido fácil para mí. Ha sido duro”, señaló.

La empresaria volvió a separarse de Travis Scott, el padre de sus hijos. La pareja revivió su romance en 2020, pero decidieron dejarlo tras dar la bienvenida a su segundo hijo, quien cumplió un año el pasado 2 de febrero.

Una fuente cercana a ella dijo a Us Weekly: “'Kylie y Travis están libres otra vez” y “se suponía que iban a pasar las vacaciones juntos”.

“Esto ha sucedido tantas veces antes, pero siempre siguen siendo amigos y excelentes co-padres”, agregó la fuente al medio.

Kylie Jenner impacta con vestido ‘backless’ en alfombra de Netflix

Jenner y Scott no asistieron a la fiesta navideña anual de Kardashian-Jenner en diciembre, pero fueron vistos a principios de ese mes en Miami, donde compartieron momentos juntos en una fiesta repleta de estrellas durante Art Basel.

Kylie sigue demostrando que es una madre muy amorosa. Escribió en su cuenta de Instagram: “AIRE. Mi hijo, mi luna, mis estrellas. El mejor año de mi vida contigo. Nos completas, mi ángel. Mami te ama. Feliz primer cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre”, anotó.