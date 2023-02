La gala de los Premios Óscar se celebra el próximo 12 de marzo y aún estás a tiempo de ver las nominadas a mejor película. Muchas de ellas están en tus plataformas de streaming.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas publicó hace unas semanas las películas nominadas . Una de las favoritas del público es ‘Everything Everywhere All at Once’ con 11 nominaciones, seguida por el drama antibélico alemán 'All Quiet on the Western Front' y la producción de humor negro ‘The Banshees of Inisherin’ con 9 nominaciones cada una.

Las tres películas competirán por el mejor filme dentro de la categoría ‘Mejor película’, ‘Mejor guion original’ y ‘Mejor Edición de Película’. Dejando claro de que será una contienda sumamente controversial y comprometedora.

Dentro de la lista también se ha logrado posicionar la alucinante biografía del rey del Rock and Roll ‘Elvis’, ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘The Fabelmans’, ‘Women Talking’, ‘Tár’, entre otros.

La ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será transmitida por TNT y E!.

Dónde ver las 10 mejores películas nominadas a los Oscar 2023





Avatar: The Way of Water

La sexta película más taquillera de la historia escrita y dirigida por el director de Titanic, James Cameron, sólo se puede ver en cines por ahora, pero se espera que pronto se encuentre disponible en Disney+.





Tár

La cinta dirigida por Todd Fiel que destaca el drama psicológico de trabajar en el mundo ultraconservador de la música clásica llegará a cines muy pronto y estará también disponible para su alquiler y compra digital en las plataformas de streaming: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play y Filmin.





All Quiet on the Western Front

Catalogada como una de las películas más imperdibles de guerra basada en el libro ‘Erich María Remarque’ y dirigida por el director Edward Berger, ha recibido cientos de honores y se dirige hacia su clímax en los Oscar 202 3. Disponible únicamente en Netflix.





Everything Everywhere All at Once

La cinta de comedia de ciencia ficción más emblemática del momento, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, puedes alquilarla por Prime Video, YouTube, Apple TV y Google Play.





Triangle of Sadness

Una película de Ruben Östlund que ha desatado cientos de críticas por los espectadores en el Festival de Cannes por sus extraordinarias, incómodas e intensas escenas, ha llegado a Amazon Prime Video en ubicaciones seleccionadas, Google Play y Apple TV.





Top Gun: Maverick

Después de meses por los cines y superar el récord en taquilla por más de 1.400 mil dólares, por fin se encuentra disponible en Star +, Paramount +, mediante suscripción premium de Amazon Prime Video y para su alquiler por Apple TV, Filmin, Microsoft Store y Google Play.





The Banshees of Inisherin

Desde que la cinta dirigida por Martin McDonagh se estrenó en el Festival de Cine de Venecia de 2022, nadie ha podido sustituir el arte de la trama melancólico que conlleva. Ha logrado numerosas ovaciones dentro del mundo cinematográfico y ha sido considerada como una de las más aclamadas de la temporada.

Disponible únicamente con suscripción en EEUU por HBO Max, Hulu y Amazon Prime.





The Fabelmans

Steven Spielberg entrega su película más personal hasta la fecha: The Fabelmans, una historia sobre familia y cine. A pesar de que su estreno en Estados Unidos fue en noviembre, se especula que no llegue a plataformas hasta después de la temporada de premios por medio de Disney+ y en Latinoamérica por HBO Max. Por ahora está en cines.





Women Talking

Una película que profundiza la creencia y esperanza. Sarah Polley sigue a un grupo de mujeres que tratan de reconciliarse mediante la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales. Disponible aún en cines y próximamente en plataformas de streaming.





Elvis

La historia que sitúa la vida del rey de Rock And Roll, Elvis Presley y Parker dirigida por Baz Luhrmann, se encuentra disponible en Claro Video.





Otras películas nominadas que también puedes ver por streaming





Argentina, 1985

Después de su exitoso debut por las salas de cine con más de 900 mil espectadores, el filme de Santiago Mitre ha logrado entablar posición dentro de la plataforma Amazon Prime Video.





Pinocchio

Del creador de tan aclamadas cintas de fantasía, Guillermo del Toro, llega la película animada Pinocchio. Se encuentra disponible en Netflix y gran parte de cines de México.





Le Pupille

Una de las más recientes producciones cinematográficas del mexicano, Alfonso Cuarón. Te adentrará en una historia de inocencia, avaricia y estragos dentro de un internado religioso para mujeres durante los años en guerra. Está disponible únicamente en México a través de la plataforma de entretenimiento Disney +.





The Whale

Una cinta de drama psicológico dirigido por Darren Aronofsk, reconocida por su contenido desgarrador y deprimente según los críticos del cine. Actualmente, se encuentra en salas de cine y, aunque aún no se anuncia oficialmente en que plataforma llegaría, se sabe que el filme es de la productora A24, asociada de HBO Max, por lo que 'The Whale’ se podría ver en ese servicio más adelante.