El nuevo romance de Andrea Legarreta con el sobrino de Pepillo Origel está desatando reacciones entre sus seguidores y el público en general sobre todo porque los fans han comentado sobre la diferencia de edades que hay entre ambos. ¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel? Aquí te contamos cuántos años se llevan.

Hace unos días, Andrea Legarreta confirmó lo que para muchos era un romance esperado, pero guardado en la privacidad: en una entrevista para Televisa Espectáculos anunció que ya tenía novio y que se trataba del sobrino del famoso periodista Juan José Origel. Con la frase “Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente” dejó en claro que su nueva pareja era Luis Carlos Origel, con quien ya la habían vinculado sentimentalmente desde hace algunos meses.

¿Quién es la nueva pareja de Andrea Legarreta?

El sobrino de Pepillo Origel es conocido por ser entrenador y creador de contenido fitness; ha participado en el programa Hoy y en otros proyectos de Televisa, por lo que ha aumentado su visibilidad en el medio.

Desde que se destapó su romance, los fans felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas; de igual forma, los internautas se preguntaron cuál era la edad del novio de la conductora.

¿Qué edad tiene Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta nació el 12 de julio de 1971 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 54 años .

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta?

Aunque él no ha precisado su edad ante los medios, Luis Carlos Origel ha compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes de las celebraciones de sus cumpleaños: por ejemplo, en 2019 publicó una foto en la que agradece por celebrar sus 28 años, por lo que actualmente tendría 34 años .

¿Cuál es la diferencia de edad entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

De acuerdo con la información que se conoce, Andrea Legarreta le lleva 20 años a su nuevo novio Luis Carlos Origel. Por el momento, el sobrino de Pepillo no se ha pronunciado al respecto sobre su romance con la famosa actriz y conductora, pero se espera que lo haga en los próximos días.