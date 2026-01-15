Meghan Markle está a punto de regresar a Reino Unido luego de abandonar la familia real junto a su esposo el príncipe Harry en 2020, en el famoso movimiento llamado Megxit.

De acuerdo con los informes, la duquesa de Sussex regresará para apoyar a su esposo en algunas celebraciones previas que se llevarán a cabo previo a los Juegos Invictos, que se llevará a cabo en Birmingham en 2027.

Tras anunciarse las posibilidades que hay de que vuelva, se informó que Meghan ya está haciendo sus peticiones el hospedaje y la seguridad que desea tener para evitar la atención mediática y el acoso.

Según se informa, entre las exigencias de Meghan se encuentra que quiere salvarguardase en el hotel Hyatt con cuatro pisos cerrados sólo para ella, además de seguridad las 24 horas del día.

“Ella quiere que cuatro pisos del Hyatt estén completamente cerrados sólo para ella”, afirmó una fuente real al autor Tom Shuter, que trabaja para Substack.

Asimismo, ha pedido seguridad extra en los alrededores del lugar y que no sea vista por el personal del hotel en ningún momento.

“Hay seguridad extra afuera. El personal no puede verla. Ella tiene el control total”, apuntó. Aunado a esto, según el informante, Meghan ha pedido que se le dirijan a ella sólo por su título real, que es duquesa de Sussex, o como Su Alteza Real.

“Cualquier persona que interactúe con ella debe llamarla ‘Su Alteza Real, la duquesa de Sussex’, sin excepciones”, detalló el insider.

La fuente señaló que Meghan está pidiendo “una fortaleza”, además de “conductores a las 24 horas del día, una flota de autos de lujo y una escolta policial desde el aeropuerto hasta el hotel”, siendo que sólo va como acompañante de Harry, que es el verdadero protagonista del evento deportivo junto a militares y veteranos, y no como miembro de la familia real británica.

“Esto no sólo es protección. Está pidiendo una fortaleza. Cristales blindados en los Juegos, seguridad armada dondequiera que vaya”, dijo el insider.

Entre la larga lista de peticiones especiales, Meghan también quiere áreas asignadas para su propio chef, un asistente, un equipo completo de peluquería y maquillaje, todas con seguridad de alto nivel.

Meghan estuvo en Reino Unido brevemente en septiembre de 2022 para asistir a los funerales de la reina Isabel, en su momento recibió la protección asignada por el palacio, así como las comodidades necesarias.

Desde entonces no había regresado debido a que no se le aseguraba un equipo de protección y otras exigencias personales: “Ella no pondrá un pie en Gran Bretaña sin protección total: escoltas policiales, lugares seguros, sin riesgos, punto”, reveló la fuente sobre la negativa de Markle a poner un pie en el Reino Unido.

“Todo depende de la revisión de seguridad. Hasta que esa decisión sea definitiva, nada está garantizado”, añadió.