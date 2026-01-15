En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades federales inhabilitaron una instalación dedicada a la elaboración de drogas y un presunto campamento de la delincuencia organizada en el municipio de Petatlán, Guerrero.

La acción incluyó la intervención de cuatro inmuebles, los cuales fueron asegurados e inutilizados para evitar su reutilización con fines ilícitos, como parte de la estrategia federal contra el crimen organizado.

Laboratorio producía metanfetaminas, Tusi y opioides sintéticos

Durante la operación, las autoridades detectaron que el sitio tenía capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, drogas sintéticas conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos, una característica que lo distingue de otros laboratorios clandestinos que suelen especializarse en una sola sustancia.

Este hallazgo resulta relevante por el alto nivel operativo del inmueble, así como por el riesgo que representa para la seguridad y la salud pública en la región.

Inmuebles fueron inutilizados para impedir actividades ilícitas

Las instalaciones aseguradas fueron inhabilitadas conforme a los protocolos legales, con el objetivo de impedir que vuelvan a ser utilizadas por grupos criminales. Asimismo, las autoridades informaron que las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables y posibles redes de apoyo logístico.

Indicios vinculan el laboratorio con Inés Omar Coronel Aispuro

De acuerdo con información oficial, existen indicios que relacionan estas actividades ilícitas con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Antecedentes de Inés Coronel Aispuro y vínculo con Los Chapitos

Inés Coronel Aispuro, alias “Coronel”, es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Chapitos, y cuenta con antecedentes penales en los años 2013, 2014 y 2015 por delitos contra la salud, relacionados con producción, almacenamiento y trasiego de marihuana, además de portación de arma de fuego.

Golpe a la delincuencia organizada en Guerrero

Las autoridades señalaron que estas acciones se realizaron dentro del marco legal y forman parte de los esfuerzos para debilitar las capacidades operativas de la delincuencia organizada en Guerrero, una de las entidades más afectadas por la producción y distribución de drogas sintéticas.