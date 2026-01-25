Luego de que estallara la polémica por supuesta relación con Christian Nodal, su violista, Esmeralda Camacho, encendió las redes sociales al compartir una sesión fotográfica en Instagram luciendo bella y radiante con un look de sirena.

La joven recurrió a sus redes sociales para compartir un carrete de fotografías luciendo un pequeño conjunto, compuesto por un bralette con copas en forma de conchas de mar y tirantes con borlas simulando perlas; lo combinó con un bikini de cuadros rojos y blancos y gafas solares ovaladas.

En otras imágenes lució una minifalda azul cielo, un abrigo beige y un gorro de peluche, así como botines vintage y un pantalón con flores rosas.

“Lugar al que fueres… lleva traje de baño, uno nunca sabe si a donde vas hay awita”, escribió en el pie de foto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a estas fotos, por lo que, además de los likes, le dejaron comentarios aludiendo a su belleza, pero también a los rumores que aseguran que anda en secreto con Nodal: “Qué bien come Nodal”, “Con razón perdió la cabeza”, “Por eso engañó a Ángela, toda natural, toda bonita”.

Hacia finales del año pasado, Esmeralda Camacho, aka Esmeralda Canapé, ganó relevancia en redes sociales por trabajar junto a Christian Nodal como su violinista, pero también por los rumores que los vincularon en una relación amorosa, a pesar de que el cantante de Ya no somos ni seremos está casado con Ángela Aguilar.

Desde que se casaron, Nodal y Ángela han soportado las críticas y burlas y su matrimonio ha estado en constante escrutinio público, en especial por las posibilidades de que Christian la engañe como supuestamente lo hizo con Cazzu antes de separarse de ella.

Tras varios videos y fotografías donde se muestra a Nodal teniendo interacción cercana con Esmeralda, los internautas aseguraron que hay una relación más íntima entre los dos y que la química es evidente sobre el escenario.

En torno a esto, se ha dicho que Nodal engaña a Ángela con su violinista y que hay pruebas de ello, como un collar que supuestamente él le regaló y que es similar a los que usa y a los que le ha regalado a su esposa.

Asimismo, se ha comentado que los coqueteos de Nodal hacia Esmeralda son evidentes en cada aparición conjunta en los escenarios: “De que hay algo, hay algo”, comentan los usuarios en cada video que se comparte en redes de ambos.

Tras la explosión de la nueva polémica, los internautas hicieron énfasis en la canción Con Otra de Cazzu, en la que la argentina parece advertir que hay otra persona de la que se debería cuidar en relación a su matrimonio con el cantante, de 27 años.

Si bien no hay nada claro en cuanto a su conexión real, Esmeralda sigue siendo parte del equipo de Nodal en su actual gira, aún cuando en su momento se afirmó que había sido despedida por Ángela para evitar que estuviera cerca de su esposo y siguiera aumentando el escándalo amoroso.