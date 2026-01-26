La polémica para Christian Nodal en relación a su esposa Ángela Aguilar, Cazzu y su violinista Esmeralda Camacho, parece nunca terminar, de hecho, parece que cada día surge algo nuevo que la empeora.

En esta ocasión, los internautas se han percatado de detalles curiosos sobre la joyería que el cantante le ha dado a sus novias en turno, afirmando que “recicla” algunas piezas, en especial collares y relojes que le ha regalado a su esposa y a la madre de su hija.

En internet circulan videos que muestran el mismo collar en el cuello de Cazzu y de Ángela, allá por el 2023, aunque en diferentes fechas. ¿Le dio la misma joya a las dos?

El collar en cuestión se trata de una pieza de Vivian Westwood, de la colección Dragon necklace, diseñado con perlas, una cabeza de dragón de oro y un dije en forma de cruz.

La joya fue vista primero con Ángela en una publicación que hizo en redes sociales en abril de 2023 donde se ve en su camerino comiendo una hamburguesa; en dicho momento la nieta de Flor Silvestre era el blanco de las críticas por haberse dicho 25% argentina tras el Mundial de Qatar.

Al momento de dicha publicación todavía no estaban juntos de forma romántica, según sus versiones, pero al parecer sí estaban en contacto debido a que Ángela se presentaría en el concierto de Nodal en el Estadio GNP (antes Foro Sol) de la Ciudad de México.

Por su parte, Cazzu lució el mismo collar en Navidad de 2023, cuando posó en una fotografía sosteniendo a la pequeña Inti de tres meses; ambas aparecen luciendo el mismo atuendo negro con un moño blanco sobre el pecho. Para este momento, Cazzu todavía estaba junto a Nodal aunque, según las fechas, estaban a nada de terminar.

Pero eso no es todo. En redes también circulan imágenes de un lujoso reloj de diamantes que Ángela y Cazzu lucieron en la misma edición de los Grammy Latino.

La Jefa, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, lució el reloj plateado con diamantes incrustados en la gala de 2022, donde debutó con Nodal como pareja y donde el sonorense hizo el gesto de dedicarle su premio y agradecerle por el apoyo.

En tanto, Ángela lució la misma pieza durante su asistencia a la premiación de 2022. Fue fotografía luciendo otras piezas de diamantes de Pristine Jewelers.

Ante el resurgimiento de las imágenes de ambas luciendo dichas joyas, los usuarios de internet han asegurado que Christian sigue repitiendo patrones en sus relaciones conquistando a sus parejas con la misma joyería y que ahora también le ha dado piezas similares a su violinista, Esmeralda Camacho, con quien se le ha vinculado sentimentalmente en los últimos días.

En torno a esto último, hace unos días se comentó en redes que Nodal le había regalado en secreto un collar a Esmeralda con el mismo diseño de los collares que él usa, de tipo rosario, y que también le ha obsequiado a Ángela.