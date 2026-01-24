La celebridad española Georgina Rodríguez desató reacciones en Instagram al mostrar su look para tomar un vuelo privado.

La estrella de reality shows deslumbró ataviada con un conjunto deportivo de licra en color gris. Las prendas ajustadas remarcaron su silueta curvilínea, pero le agregó su toque glamoroso al combinarlas con unas botas blancas de tacón de vértigo y una lujosa bolsa de diseñador en color plateado.

Peinó su cabellera en media coleta despeinada y usó lentes de sol. Con gran actitud, Georgina Rodríguez caminó hacia la puerta de su jet privado.

Algunos usuarios alabaron su look, pero a otros les pareció “excesivo”. “Me pongo esa ropa con esas botas y me llaman loca, pero a esta mujer todo le queda perfecto”, comentó una de sus seguidoras. “Quisiera ser Georgina alguna vez para vestirme como me dé la regalada gana y que soporten”, comentó otra.

Georgina Rodríguez ha demostrado que también domina el mundo del athleisure. Su colaboración con Alo Yoga refuerza su presencia en el universo fitness y lifestyle, donde inspira a millones.

Lo que sigue llamando la atención es su espectacular diamante de 3 millones de dólares, resultado de la propuesta de matrimonio que Cristiano Ronaldo le hizo el año pasado.

Georgina Rodríguez está por celebrar su cumpleaños 32 el próximo 27 de enero. Día a día presume su vida en familia. Es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017.

Cristiano Ronaldo ya no juega en los mejores clubes del mundo, pero es el jugador estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Mientras tanto, Georgina Rodríguez muestra sus viajes por el mundo, los lujosos bolsos de colección que compra y sus extenuantes rutinas de ejercicio con las que se mantiene como una de las españolas más guapas del mundo del espectáculo.