Un supuesto mensaje compartido por uno de los guardaespaldas de Cazzu generó toda clase de comentarios: positivos para el hombre encargado de proteger a la argentina y su pequeña hija y, negativos para Christian Nodal, ya que aseguran que dicho guardaespaldas está más presente y cuida más a Inti que el cantante, ya que dijo que “daría su vida por ellas”, a lo que las redes comentaron: “Es el verdadero papá de Inti”.

La rapera argentina Cazzu, quien recientemente se ha mantenido en el ojo del huracán tras su separación de Nodal, vuelve a ser tendencia, esta vez por la conmovedora y a la vez polémica declaración que supuestamente hizo uno de sus guardaespaldas, identificado como Titi Gómez.

De acuerdo con internautas, el hombre encargado de la seguridad de Cazzu y la de su pequeña hija, Inti, habría contado el significado tan especial que tienen ellas en su vida. Según lo dado a conocer habría subido una foto cargando a Inti (sin mostrar el rostro de la pequeña) en la que escribió lo siguiente: “Y la gorda que cuido, como ya hace tiempo, está super linda conmigo… Ella no lo sabe aún pero mato y muero por ellas sin dudarlo”.

La frase, cargada de un profundo sentido de lealtad y protección, rápidamente provocó reacciones entre los seguidores de la artista, quienes no tardaron en manifestar su apoyo y admiración hacia el hombre.

Sin embargo, ante la ausencia pública de Christian Nodal en momentos clave de la vida de Inti y los rumores que rodean su actual relación con Ángela Aguilar, miles de usuarios comentaron que "el verdadero papá de Inti" es el guardaespaldas de Cazzu, ya que él está presente y al pendiente de lo que necesita la pequeña.

“Padre no es el que engendra”, “Tito sería un excelente papacito digo papá para nuestra bella Inti”, “Les apuesto que él ha visto sus lágrimas caer por un bato que no las valoro por eso él es el superhéroe de ella dos”, “Woooooow este hombre es realmente grandioso”, “Cazzu date cuenta”, “El verdadero papá de Inti” y “Eso es lealtad pura” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Guardaespaldas de Cazzu. Foto: Tomada de TikTok @cazzu.alidades

Hasta el momento, se desconoce si Nodal ha visto recientemente a su hija Inti, pero hasta hace unos meses ya llevaba tiempo sin encontrarse con ella, así lo reveló la argentina.