Una nueva polémica involucra a Ángela Aguilar, quien se encuentra en el centro de la controversia por, supuestamente, copiar el estilo de Cazzu, expareja de Nodal: los internautas se dieron cuenta de que la hija de Pepe Aguilar tiene el mismo anillo que la argentina luce en uno de sus videos musicales. “Quiere ser ella”, acusaron en redes sociales, a la vez que lo usuarios manifestaron su preocupación, pues no es la primera vez que “descubren” que la joven de 22 años se “quiere parecer” a Cazzu.

La esposa de Nodal desató la furia de los internautas después de que se viralizara una imagen en la que aparece usando un anillo que parece ser idéntico al que la argentina solía portar.

Las redes sociales se encendieron rápidamente, y los usuarios no tardaron en señalar que esta acción es una muestra más del supuesto intento de Ángela Aguilar por "copiar" o "ser" como Cazzu.

La joya en cuestión se trata de un anillo en forma de corazón, el cual Ángela presume en un video en el que sale con Kunno; por su parte, Cazzu utiliza un accesorio similar en el clip de la canción “Tú y Tú”, en el cual comparte créditos con Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules.

Comentarios como "Quiere ser ella”, “Está obsesionada", “No superas a Cazzu”, “Ángela está mal, necesita terapia”, “Perdiendo como siempre”, “Me recuerda a Hailey Bieber copiando a Selena Gomez”, “No está obsesionada, está enamorada de Cazzu”, “Se imaginan que Nodal se los haya regalado a las 2”, “Qué miedo”, “Es envidia la que tiene” y “Yo también pensé que eran casualidades pero a veces está como raro” inundaron las plataformas.

En ocasiones anteriores, los internautas ya habían señalado que la hija de Pepe Aguilar “copia” a Cazzu, sobre todo, su estilo, ya que, aseguran, ha utilizado ropa similar, incluso looks de cabello iguales a los de la famosa argentina.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido ningún comentario respecto a la polémica joya.