En medio de la polémica que provocaron las fotos inéditas que publicó la exnovia de la preparatoria de Christian Nodal, Lisa Macías, Ángela Aguilar subió unas fotos luciendo un espectacular minivestido rojo donde el sonorense le respondió con candentes mensajes, contrario a como suele mostrarse en redes.

La cantante de regional mexicano este domingo subió unas fotos posando en una terraza, al parecer desde Nuevo Vallarta, con un vestido corto que le ayuda a destacar su figura, su nuevo look de larga cabellera y de espaldas se disimula la pose poniendo en primer plano una planta que cubre a la altura de la cadera.

Nodal y Ángela Aguilar tiene una cita

Las fotos de Ángela Aguilar que están levantando los suspiros de sus seguidores al parecer fueron tomadas horas antes de que tuviera una cita con su "amaaaar".

La hija de Pepe Aguilar subió una imagen en la que se muestra con su minivestido rojo entaconada caminando en una terraza junto con Nodal, pero el detalle es que al parecer él no le metió tanta producción a su cita.

Aunque se ve que el Nodal la tiene abraza por la cintura, aparece usando tenis, shorts aguados, con una playera negra y gorra, que contrasta totalmente con el outfit de su joven esposa.

¿Cómo reaccionó Nodal a las fotos de Ángela Aguilar en minivestido?

Nodal no tardó en comentar las fotos de su esposa con un "te amo", emojis de caritas y corazones, además de escribir "Mía".

Aunque cientos de fans de la pareja están aplaudiendo las fotos de Ángela, no ha faltado quienes demeritan los comentarios del sonorense reconociendo la belleza de su esposa.

Foto: Ángela Aguilar / Instagram

Señalan que "ella lo comentó desde la cuenta de Nodal".

Mientras que otros se van contra el cantante cuestionando el comentario "Mía": "Tuya y cuántas más???".

Estas reacciones de los cibernautas surgen por el polémico pasado amoroso de Nodal que se suma a los más recientes rumores entorno a su violinista, quien fue captada junto con otra de los músicos haciéndole caras a Ángela Aguilar cuando subió al escenario del cantante para besarlo.