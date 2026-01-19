Justin Bieber está en medio de la polémica mediática luego de que se hiciera viral en redes sociales un like que le dio a un comentario, hecho en una fotografía de él besando a Selena Gomez, allá por el 2016, cuando todavía mantenían su relación intermitente.

El esposo de Hailey Bieber desató los rumores entre sus fanáticos sobre que todavía está enamorado de Selena y que espera el momento de regresar con ella a pesar de que ambos están casados y tienen vidas completamente diferentes.

“Vivan los novios”, decía en español el comentario que desató la reciente polémica, hecho por una usuaria en un intento de recordar la relación de ambos en medio del trend viral 2016-2026, donde se ha estado compartiendo los mejores recuerdos fotográficos de dicha época.

A través de redes circularon capturas de pantalla del like de Justin sobre el comentario, hecho el pasado sábado 17 de enero.

La imagen en cuestión muestra a Selena y a Justin besándose románticamente en lo que parece una piscina, ambos con trajes de baño y lentes de sol. “Sentimientos”, escribió el cantante en la imagen, publicada el 19 de marzo de 2016.

“Acepta que aún la amas”, “Son mi Saturno. En otra vida sí tuvieron su final feliz”, “Volvimos al 2016 y volvió Justin a darnos migajas”, “Justin se tomó muy en serio eso de regresar al 2016”, “El más migajero mi Justin”, “Hasta Justin es fan de Jelena”, escribieron los usuarios en la publicación que ya supera el millón de comentarios tras su like.

El “me gusta” de Justin llega después de que compartiera un beso apasionado con su esposa Hailey en una foto retro compartida por la modelo la semana pasada dentro del mismo trend.

Hailey recurrió a Instagram para participar de la tendencia de las redes sociales de 2016 con fotos estilo tumblr con sus amigas, incluidas Bella Hadid y Kendall y Kylie Jenner, sus primeros trabajos de renombre en la moda y sus vacaciones de lujo.

En una de esas fotografías aparece besando apasionadamente a Justin. No se sabe con exactitud en qué momento se tomó dicha fotografía aunque parece ser que es parte de los recuerdos del 2016.

En 2014 comenzaron los rumores sobre un romance entre ambos, en ese momento Justin mantenía una relación intermitente con Selena que duró hasta 2018, año en el que Bieber y Hailey se casaron.

Demanda por acusaciones falsas de "matrimonio abusivo"

El nuevo escándalo en torno a los Bieber ocurre en medio de una disputa legal de la pareja después de que interpusieran una demanda en contra de una tiktoker que acusó al cantante de maltrato doméstico y “matrimonio abusivo”.

Justin Bieber y Hailey Bieber pasaron a la acción legal tras la difusión de videos en TikTok que aseguraban que su matrimonio era “abusivo” y estaba marcado por una supuesta adicción a las drogas del cantante. La pareja considera que estas afirmaciones cruzaron un límite peligroso.

A través de su abogado, enviaron una carta de cese y desistimiento a la creadora de contenido Julie Theis, a quien acusan de haber inventado y difundido declaraciones falsas y difamatorias. En el documento se exige la eliminación inmediata de los videos y el fin de cualquier contenido que insinúe una relación violenta entre los Bieber.