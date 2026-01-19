El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00

¿Quién es Valentino Garavani?

Valentino Garavani fue uno de los diseñadores más influyentes y elegantes de la moda del siglo XX y principios del XXI.

Nacido en Voghera, Italia, en 1932, construyó una carrera marcada por el lujo, la sofisticación y una estética inconfundible que convirtió su apellido en sinónimo de alta costura.

En 1960 fundó la casa Valentino en Roma, desde donde comenzó a vestir a la élite internacional y a consolidar su prestigio en las principales capitales de la moda.

Su primera colección de Alta Costura se presentó en 1962 en el Palacio Pitti de Florencia.

Conocido mundialmente por el icónico “ rojo Valentino”, el diseñador creó un estilo basado en líneas depuradas, feminidad clásica y un glamour atemporal.

Sus diseños fueron habituales en alfombras rojas, galas reales y eventos de Estado, y vistieron a figuras como Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y, más recientemente, a celebridades y miembros de casas reales europeas.

A lo largo de su trayectoria, Valentino recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la moda y la cultura italiana.

Se retiró oficialmente en 2008, dejando un legado creativo que continúa vigente a través de la marca Valentino, hoy una de las casas de moda de lujo más influyentes del mundo. Su muerte a los