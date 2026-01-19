TE RECOMENDAMOS

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

Trump lo llamó “una locura”, pero Bad Bunny conquista la Super Bowl 2026 y promete un show histórico. VIDEO

Trump lo llamó “una locura”, pero Bad Bunny conquista la Super Bowl 2026 y promete un show histórico. VIDEO

A sus 60 años,demostró por qué sigue siendo un ícono de estilo en el mundo del espectáculo. La actriz y empresaria británica sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva imagen desde la piscina, luciendo un bikini animal print espectacular.

Hurley, reconocida por su trayectoria en cine, moda y negocios, ha mantenido una , donde suele mostrar adelantos de sus colecciones de trajes de baño y momentos de su vida cotidiana.

En esta ocasión, el diseño estampado resaltó su estilo atrevido y fiel a su propia identidad. La fotografía no tardó en acumular miles de reacciones, llenas de elogios y admiración.

Elizabeth Hurley. Foto: Instagram
Elizabeth Hurley. Foto: Instagram

La publicación refleja el : la importancia de celebrar el bienestar, el autocuidado y la confianza personal en cualquier etapa de la vida.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.

Forma parte de nuestro .¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]