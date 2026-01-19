A sus 60 años, Elizabeth Hurley demostró por qué sigue siendo un ícono de estilo en el mundo del espectáculo. La actriz y empresaria británica sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva imagen desde la piscina, luciendo un bikini animal print espectacular.

Hurley, reconocida por su trayectoria en cine, moda y negocios, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde suele mostrar adelantos de sus colecciones de trajes de baño y momentos de su vida cotidiana.

En esta ocasión, el diseño estampado resaltó su estilo atrevido y fiel a su propia identidad. La fotografía no tardó en acumular miles de reacciones, llenas de elogios y admiración.

Elizabeth Hurley. Foto: Instagram

La publicación refleja el mensaje que Hurley ha defendido durante años: la importancia de celebrar el bienestar, el autocuidado y la confianza personal en cualquier etapa de la vida.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

Elizabeth Hurley es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran cantidad de bikinis desde nuestros inicios. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.