La relación ya de por sí tensa entre el príncipe Harry y la familia real británica parece haber alcanzado un nuevo punto ya que se reveló que el rey Carlos III mostró su frustración ante las continuas solicitudes de dinero por parte de su hijo menor; se reportó que el monarca le habría puesto un drástico límite a las peticiones económicas del duque de Sussex, llegando a exclamar: "¡No soy un banco!".

Todo parece indicar que la relación entre Carlos y su hijo Harry continúa desgastándose ya que desde que el duque renunció a sus deberes reales y se fue de Reino Unido, apenas si se ha encontrado con su padre y, cuando se ven o conversan, las cosas terminan mal y no llegan a un acuerdo.

El biógrafo real, Robert Jobson, publicó en su último libro que el monarca británico está cansado de que su hijo, el príncipe Harry, le pida constantemente ayuda financiera desde su renuncia a los deberes reales en 2020, así lo reportó el medio RadarOnline.

El comentario fue dado a conocer en el libro The Windsor Legacy, que trata sobre las consecuencias de la salida de los Sussex de la Corona Británica. Según Jobson, el que Harry y Meghan se fueran “agotó” a la reina Isabel II y alteró la relación de Harry con su padre; de acuerdo con el experto, la difunta reina le habría pidió a Carlos que manejara toda la correspondencia con su hijo menor.

A medida que las discusiones sobre financiación y seguridad se fueron haciendo cada vez más tensas, Harry supuestamente se volvió confrontativo. El autor afirma que el duque de Sussex “insultó a (Carlos) y le exigió fondos”, lo que llevó al rey a decirle a sus amigos: “No soy un banco”.

Este ultimátum podría tener graves repercusiones en cualquier posibilidad de reconciliación futura. Desde que los duques de Sussex anunciaron su salida como miembros de la realeza en 2020 se comprometieron a alcanzar la independencia financiera. A pesar de haber firmado lucrativos contratos millonarios Netflix o Spotify, la necesidad de apoyo económico paterno, según indican los reportes, ha persistido.