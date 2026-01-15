Hace unos días Kate Middleton celebró su cumpleaños número 44 y como muestra del cariño que siente por ella el rey Carlos III habría roto el protocolo para entregarle un regalo muy especial: según reportes, le dio una “corona anticipada”, con lo que dejaría en claro, además de su aprecio, la importancia que tiene la princesa de Gales en la actual monarquía.

Desde hace tiempo se reveló la cercana relación que tienen el rey Carlos III y Kate Middleton: de acuerdo con la prensa británica, el cáncer que ambos padecieron los unió más ya que ambos se encontraban en la lucha contra esta enfermedad, por lo que entendían perfectamente lo que sentía el otro.

El rey y la princesa de Gales se apoyaron mutuamente durante los tratamientos hospitalarios y compromisos oficiales, por lo que Carlos recientemente habría otorgado a Kate la autoridad para emitir órdenes reales.

Un funcionario del palacio le dijo a RadarOnline que Carlos le regalará a la esposa de William un objeto que proviene de un lugar profundamente personal y que significa su reconocimiento de que pronto será coronada como reina. “Es probable que sea uno de los tesoros de la difunta reina Isabel”, dijo el informante, por lo que se especula que se tratará de una tiara de la fallecida soberana.

La fuente agregó que el regalo sería “como si Kate fuera coronada anticipadamente”, con un gran peso emocional ya que Carlos prefiere objetos con historia y sentimiento por sobre aquellos que son puramente ceremoniales.

Al entregarle esta "corona anticipada", el Rey Carlos estaría transmitiendo un mensaje claro al mundo y a la propia Kate: ella es la sucesora clave y la futura reina consorte.. Este tipo de gestos, que se salen de la estricta etiqueta real, son raros y demuestran el cariño que el rey siente hacia la esposa de su hijo y heredero, el príncipe William.

Fuentes del palacio dicen que el rey valora el sentido del deber y la compostura de Kate Middleton, viéndola como una “presencia estabilizadora” que se ha ganado el respecto del pueblo de Reino Unido.