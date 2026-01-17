El futbolista Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo encendieron las redes sociales al compartir una fotografía donde aparecen juntos, abrazados y en traje de baño.

La pareja no sólo mostró el profundo amor que se tienen, sino los resultados de sus arduas sesiones de ejercicio en el gimnasio.

Antonela Roccuzzo, de 37 años, impactó ataviada con un pequeño bikini rosa neón. Dejó a la vista sus piernas torneadas y diminuta cintura. Así como su larga cabellera. El futbolista del Inter Miami usó un short negro y también presumió su musculatura.

La embajadora de Adidas agregó una segunda fotografía donde muestra su abdomen marcado y posa junto a la piscina.

Las fotos salen a la luz luego de que Lionel Messi revelara un poco de su rutina en pareja en una entrevista, como que él es más ordenado que ella.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.