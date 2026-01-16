La modelo Bella Hadid captó todos los reflectores al llegar al estreno de la nueva serie de ciencia ficción: The Beauty.

Llegó a la premiere en Nueva York ataviada con un espectacular vestido rojo satinado de cuello halter. La prenda, de la casa Schiaparelli, tenía paneles de transparencias a la altura de la cintura y piernas, acentuando aún más su silueta esbelta. Añadió zapatillas de tacón de vértigo.

Bella Hadid. Foto: AFP

Bella Hadid, de 29 años de edad, deslumbró con un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor, labios satinados y un delineado delicado alrededor de los ojos. Peinaron su cabellera en un moño.

Bella Hadid. Foto: AFP

La serie The Beauty es producida por FX y es de terror corporal. Es del creador de American Horror Story, Ryan Murphy. Consta de 11 episodios y se estrena el 21 de enero. Marca el papel más reciente de Bella Hadid en Hollywood, después de más de una década de dominar el mundo del modelaje y una temporada en reality shows.

Bella Hadid. Foto: AFP

Hizo su debut como actriz en Ramy de Hulu en 2022, antes de conseguir un cameo sorpresa en la última temporada de Yellowstone de CBS.

Junto a Bella Hadid, también estarán Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Amelia Gray Hamlin, Isabella Rossellini, Jessica Alexander y Julie Halston.

Bella Hadid divide su tiempo entre la actuación, su línea de perfumes, el modelaje y su novio Adán Banuelos, una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre”, dice el tabloide Daily Mail.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

Bella Hadid parece atravesar por un buen momento luego de revelar que sufrió depresión hace unos años. Tras lanzar la fragancia Eternal Roots, escribió en Instagram:

“Gracias a todos por darme la oportunidad de vivir mi sueño, no solo en los negocios, sino también en la creatividad. Nos impulsan como marca y me impulsan a mí con el corazón y el alma. Estoy muy agradecida”.