Ana de Armas fue captada en calles de Los Ángeles destilando glamour al natural, ataviada con un look deportivo que ya es tendencia.

La actriz de Aguas Profundas fue captada por los paparazzis después de su entrenamiento en un exclusivo gimnasio en Los Ángeles, luciendo un conjunto rosa ajustado, compuesto por leggings de cintura alta, un bralette a juego con escote circular y espalda descubierta.

Al outfit le sumó un par de calcetas altas grises y tenis deportivos, así como un bolso de entrenamiento Louis Vuitton, un bolso de mano negro y joyería plateada.

Si bien se mostró sin maquillaje y con el cabello atado en una cola de caballo, la actriz fue aplaudida por sus fanáticos por mostrarse al natural: “Ana de Armas se ve absolutamente increíble después de su entrenamiento. Esa dedicación realmente se ve”, señaló un usuario de redes sociales tras viralizarse las imágenes.

Su aparición en público ocurre después de haber sido tema de conversación en los Golden Globes por mostrarse muy cercana e íntima con el actor Jacob Elordi, con quien ha actuado en el pasado.

Según los informes, los actores parecían disfrutar de un momento romántico en medio del alboroto de la premiación; sin embargo, días después se informó que Elordi estaba en planes de regresar con su ex Olivia Jade.

Ana de Armas was spotted leaving the gym in Los Angeles. pic.twitter.com/ya8CYunuPy — 📸 (@metgalacrave) January 15, 2026

Después de que se compartieran las imágenes de ambos disfrutando del momento en los premios, sus fanáticos comentaron que estarían felices de verlos como novios en la vida real, ya que se nota que se quieren y que hay “química” entre ellos.

Ana de Armas está soltera, según se sabe. En octubre pasado rompió su relación con Tom Cruise después de casi 8 meses de romance por la supuesta personalidad controladora del actor de Top Gun.

Fuentes cercanas a De Armas señalaron que Cruise quería controlar la vida personal y profesional de la actriz y que incluso estaba planeando ya una boda sin preguntarle antes.

Poco después se dijo que Cruise quedó muy dolido por el rompimiento y que se negaba a aceptar la culpa, por lo que comenzó a esparcir su propia versión de los hechos, apuntando que él la terminó porque Ana “no estaba a su altura”.

“Tom le está diciendo a la gente que tomó la decisión de terminar, Ana no estaba a la altura de sus estándares y está buscando a alguien con más carisma y experiencia de vida”, contó la fuente.

Y agregó: “Pero él estaba desesperado por casarse con ella, así que todos saben que él fue el que fue abandonado . Era demasiado intenso para ella, y ahora está de vuelta en el punto de partida”.