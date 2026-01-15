En medio de varias crisis políticas que amenazan al mundo con catastróficas guerras, problemas de salud y el uso desmedido de la inteligencia artificial, Bill Gates ha dado su predicción sobre el camino que la humanidad sigue a una nueva “era oscura” y al retroceso.

El mundo dio un paso atrás durante 2025 y podría entrar en una nueva era oscura del desarrollo global, advirtió el multimillonario recientemente, tras denunciar recortes históricos hechos por la administración de Donald Trump a la ayuda internacional que ya están teniendo consecuencias mortales.

El filántropo, de 70 años, encendió las alarmas luego de que aumentaran las estadísticas, por primera vez en este siglo, de las muertes infantiles, un indicador clave del progreso humano en la modernidad.

En su carta anual, el fundador de Microsoft reconoció que su optimismo está decayendo y es “más difícil de sostener que nunca” debido a lo que está sucediendo en el mundo actualmente y lo que se tiene proyectado para el futuro.

Gates señaló que las decisiones políticas de los grandes gobiernos, como el de Trump, especialmente los recortes a la cooperación internacional, provocaron un retroceso en el mundo en temas básicos como salud y supervivencia infantil.

“Lo que más me preocupa es que el mundo retrocedió el año pasado en un indicador clave en el progreso: el número de muertes de niños menores de cinco años”, escribió el hombre, cuya fortuna asciende los 104 mil millones de dólares a tiempo real, según Forbes.

“En los últimos 25 años, esas muertes disminuyeron más rápido que en cualquier momento de la historia. Pero en 2025, aumentaron por primera vez en este siglo, de 4.6 millones en 2024, a 4.8 millones, un aumento impulsado por un menor apoyo de los países ricos a los países pobres”, añadió Gates.

Según el empresario, este repunte está directamente relacionado con la reducción del apoyo de países ricos a países pobres.

El filántropo ha sido especialmente crítico del enfoque de austeridad aplicado desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk al inicio de la segunda administración de Donald Trump, advirtiendo que estas decisiones “costarían la vida de millones de niños”.

De hecho, en su momento acusó a Musk de “matar a los niños más pobres del mundo” con su radical trabajo en DOGE y agregó: “La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es agradable”.

El panorama que plantea el empresario podría empeorar en menos de 20 años. El Informe Goalkeepers de la Fundación Gates estima que, si la financiación en salud global sigue cayendo, podrían registrarse por lo menos 12.5 millones de muertes infantiles adicionales para 2045, según modelos basados en datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud.

“Mis amigos y colegas me preguntan a menudo cómo mantengo el optimismo en una época con tantos desafíos y tanta polarización. Mi respuesta es esta: sigo siendo optimista porque veo lo que traerá la innovación acelerada por la inteligencia artificial”, señaló Gates.

Para él, los próximos cinco años serán los más difíciles, una etapa crítica para evitar un colapso del progreso humano.

“No creo que volvamos a la Edad Media”, escribió, descartando una regresión total. Sin embargo, admitió que el mundo atraviesa una fase de retroceso peligroso, similar a una "era oscura moderna", marcada por desigualdad, conflictos y abandono de la cooperación internacional.