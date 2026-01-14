A un mes del paso del cometa masivo 3I/ATLAS, que generó gran expectación y teorías conspirativas sobre su origen extraterrestre, la Tierra podrá ser testigo del paso de un nuevo cuerpo celeste en los siguientes meses.

Calificado ya como el Gran Cometa de 2026, el C/2025 R3 (PanSTARRS) es el nuevo protagonista del espacio que acapara la atención de astrónomos y aficionados del cielo profundo. ¿Qué se sabe de este cometa? ¿Qué tan cerca estará de la Tierra? ¿Cuál es su origen? Esto es lo que se sabe del fenómeno…

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) fue detectado el pasado 8 de septiembre de 2025 desde el Telescopio de Rastreo Panorámico y Sistema de Respuesta Rápida (PanSTARRS), con ubicación en la cima del volcán Haleakala, de Hawaii.

De acuerdo con los informes, el cuerpo celeste se encuentra a una distancia de hasta 348 millones de kilómetros , una distancia comparable al espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter.

Los expertos aseguran que este objeto se convertirá en el Gran Cometa del 2026, con la posibilidad de ser visible desde varios puntos de la Tierra. Hasta el momento se cree que este cometa es de periodo largo, lo que significa que tarda aproximadamente 1000 años en orbitar el Sol y es, probablemente, originario de la nube de Oort, una región remota a nuestro Sistema Solar que funciona como reserva de cometas primitivos.

¿Por qué le llaman el Gran Cometa?

Si bien su apodo podría sugerir un enorme cometa con peligro significativo para la Tierra, no es así.

Los expertos bautizan de esta forma a los cometas masivos que atraviesan el Sistema Solar por una sola característica: su brillo, es decir, la ciencia describe como el Gran Cometa a todos aquellos cuerpos celestes más brillantes en un año determinado.

¿Cuándo se podrá ver el Gran Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) en 2026?

Se estima que el Gran cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) tenga su perihelio, que es su máximo acercamiento con el Sol, el próximo 19 de abril . Desde entonces, por su brillo, ya debería ser visto en la Tierra, aunque con ayuda de telescopios de largo alcance.

¡Toma nota! Por su parte, el Gran Cometa del 2026 alcanzará su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, el 26 de abril. El cometa se colocará a una distancia calculada de 70.8 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Los expertos sugieren que el cuerpo celeste será visible todavía hacia inicios de mayo bajo el cielo crepuscular, aunque la visibilidad dependerá de la ubicación; en el hemisferio norte podremos observarlo en las madrugadas hasta el amanecer a finales de abril, mientras que en el hemisferio sur se verá por las tardes, hacia el anochecer a principios de mayo.

Para observarlo, será necesario ubicar la Constelación de Pisicis, justo debajo del Gran Cuadrado de Pegaso, ya que será su ubicación más precisa durante su paso, dice Space.com.

El C/2025 R3 (PanSTARRS) será uno de los Grandes Cometas que se ven sólo una vez en la vida

Los científicos aseguran que el C/2025 R3 (PanSTARRS) es uno de los Grandes Cometas que se verán sólo una vez en la vida al igual que otros cuerpos celestes que fueron tema de conversación en los últimos años, incluido el Cometa Diablo 12P/Pons-Brooks y el Tsuchinshan-ATLAS que pasó en 2024.

A estos raros cuerpos también se le unieron los cometas ultrabrillantes Lemmon y SWAN, que pasaron cerca de la Tierra a finales del 2025, y cómo olvidar incluir a estos fenómenos al 3I/ATLAS, que tuvo su perigeo el pasado 19 de diciembre en medio de teorías conspirativas que afirmaron era una nave extraterrestre que venía a nuestro Sistema Solar a monitorear a la humanidad.