¿Necesitas la CURP biométrica para algún trámite? Este 2026 varias dependencias y empresas comenzarán a pedir dicha información, por tal motivo, sería importante que la obtengas. El gobierno de México ya confirmó los requisitos para sacar la nueva CURP, así como proporcionó la dirección de la plataforma para sacar la cita y poder ir a tramitarla de manera presencial. ¡Checa toda la información!

La CURP biométrica es el documento que incorpora huellas dactilares, fotografía e iris a la tradicional Clave Única de Registro de Población; la integración de estos datos se hace con el objetivo de combatir el robo de identidad, un delito que sufren una buena parte de los mexicanos.

Recientemente las autoridades compartieron detalles sobre la nueva CURP con datos biométricos: precisaron en qué consiste, cuáles son los requisitos, cómo sacar cita y cómo es el proceso del trámite presencial. “La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, escribieron.

¿Cómo sacar cita para la CURP biométrica 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer. puedes agendar una cita en el módulo en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/963486/HazTuCita02.pdf

¿Cómo sacar la CURP biométrica 2026?

El gobierno de México dijo que los requisitos confirmados para la expedición de la CURP biométrica son:

CURP certificada (Copia). Acta de nacimiento (sólo para personas de 0 a 18 años) (Copia). Identificación oficial (INE, pasaporte, Cartilla Militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar (Original).

Pasos para tramitar la CURP biométrica 2026

Paso 1 . Agenda la cita

Paso 2 . Acude al módulo más cercano en tu entidad; aquí puedes consultar el directorio: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/967136/ModulosCURP16012025.pdf

Paso 3 . Preséntate en el módulo con los documentos requeridos.

Paso 4 . Una vez en módulo se registrará tu rostro, iris, huellas y firma.

Paso 5 . Una vez concluido el registro, se enviará a tu correo electrónico el comprobante de la solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Población de que realizaste el trámite y que tus datos han sido registrados.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica en 2026?

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado que la CURP biométrica será obligatoria en 2026, por lo que sigue siendo un trámite voluntario para quien desee obtener dicho documento digital.