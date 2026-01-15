El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo gestos obscenos este martes hacia un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, luego de que este le gritara: "protector de pedófilos".

En un vídeo difundido en varias cuentas de X, se observa a Trump caminando por la planta mientras un trabajador, desde un estacionamiento, le grita la frase mencionada. El mandatario respondió mostrando su dedo medio y repitiendo varias veces: "que te jodan".

🚨TRUMP JUST FLIPPED OFF A HECKLER AT THE FORD PLANT AND MOUTHED “FUCK YOU”🔥🤣🚨



🚨That’s the zero filter President the US voted for‼️🙌🏼🇺🇸



🚨White House: “Appropriate response” 😂 pic.twitter.com/3buOS8QA2U — Gauci Reports (@MartinGauci) January 14, 2026

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien en entrevista con The Washington Post afirmó que tras gritarle a Trump fue suspendido de su empleo.

"No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", dijo Sabula, quien aseguró que aunque nunca apoyó a Trump, en el pasado ha votado por otros republicanos.

El incidente ocurrió mientras Trump recorría la fábrica de Ford para reforzar su política de apoyo a la manufactura nacional.

La Casa Blanca respondió a consultas sobre la reacción del mandatario afirmando que su actuar "fue el apropiado".

Este episodio se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025 por el caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, cuando la filtración de documentos por parte de congresistas demócratas reveló correos que sugerían que Trump tenía conocimiento de los delitos y había pasado tiempo con una de las víctimas.

A finales de año, el presidente permitió la publicación de los documentos de Epstein a través del Departamento de Justicia, aunque no fueron liberados en su totalidad, lo que provocó críticas de senadores demócratas y de las víctimas por la falta de transparencia.