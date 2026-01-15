En un contexto donde viajar al extranjero se vuelve cada vez más sencillo en términos de información —pero también más costoso— saber cuál es la opción más económica para tramitar el pasaporte mexicano en 2026 puede ayudarte a ahorrar dinero sin complicarte.

Aunque los precios aumentan año con año, elegir la vigencia adecuada según tus necesidades de viaje hará una diferencia importante en tu bolsillo.

Te explico cuál es el trámite más barato, qué opciones convienen según tu situación y todo lo que debes saber para obtener tu pasaporte sin pagar de más.

La opción más económica: pasaporte de 3 años

Para 2026, la alternativa más económica para la mayoría de las personas es el pasaporte con vigencia de 3 años, cuyo costo es de $1,795 pesos.

Este documento representa el punto medio ideal para quienes no viajan constantemente, pero desean un pasaporte funcional sin necesidad de renovarlo cada año.

Sin embargo, considera que es el de menor vigencia, por lo que deberás renovarlo cada tres años. Si tu intención es viajar ocasionalmente o tener el pasaporte “por si acaso”, esta es la mejor alternativa para evitar gastos innecesarios.

¿Qué pasa si viajo seguido?

Si planeas usar el pasaporte de manera frecuente —por trabajo, estudios o placer— quizá te convenga elegir uno de mayor duración. Esto cobra relevancia porque el costo del pasaporte aumenta al menos $100 pesos cada año, así que pagar una vigencia más larga te protege de incrementos futuros.

Para esos casos, las opciones son:

6 años: $2,440 pesos.

10 años: $4,280 pesos.

Aunque requieren un desembolso más alto al inicio, a largo plazo suelen ser más rentables.

Costos oficiales del pasaporte mexicano en 2026

1 año: $920.

3 años: $1,795.

6 años: $2,440.

10 años: $4,280.

Con descuento del 50%

Disponible para personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años, trabajadores agrícolas temporales en Canadá. En estos casos, los costos quedan así:

1 año: $460.

3 años: $900.

6 años: $1,220.

10 años: $2,140.

Formas de tramitar tu pasaporte en 2026

Actualmente puedes iniciar tu trámite por: Teléfono, WhatsApp, internet.

Después deberás presentarte con cita en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado.

Requisitos para tramitar el pasaporte en 2026

Una vez tengas tu cita programada, deberás acudir con:

1) Comprobante de nacionalidad mexicana

Si no aparece en sistemas, puedes presentar:

Acta de nacimiento.

Certificado de nacionalidad.

Declaratoria de nacionalidad.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Matrícula consular.

2) Identificación oficial vigente

Por ejemplo:

INE

Matrícula consular

Licencia de conducir

Además:

Comprobante de pago original.

Hoja de confirmación de cita.

Para menores de edad se requiere la presencia e identificación de ambos padres.

Ya no se necesitan fotografías, pues las toma el personal de la SRE el día de la cita.

¿Cómo es la cita el día del trámite?

El proceso suele ser rápido y ordenado si llevas todo correcto:

Llega con 15 minutos de anticipación.

Presenta tu documentación al personal de ingreso.

Acomoda tus documentos como te indiquen para agilizar el proceso.

Te tomarán foto, huellas dactilares y lectura de iris.

Tras una espera de 10 a 60 minutos, recibirás tu pasaporte.