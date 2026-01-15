Un hombre identificado como John Brittingham salvó a dos niños pequeños de ser atropellados luego de que ambos caminaran solos en medio de una carretera muy transitada del condado de Brevard, Florida, cerca de Cocoa Beach. El rescate quedó captado en video por una cámara de tablero y se viralizó en redes sociales esta semana.

El incidente ocurrió el domingo sobre la carretera estatal A1A, cuando Brittingham detuvo su vehículo, saltó a la vía y sacó a los menores del tráfico intenso en cuestión de segundos. Las autoridades confirmaron que no se presentaron cargos criminales.

A man jumped into action after spotting two toddlers wandering in the middle of a busy road in Brevard County, Florida. https://t.co/rYuwmDsu1O pic.twitter.com/B9KBwZHB6a — ABC News (@ABC) January 15, 2026

Rescate de niños en carretera A1A de Florida queda grabado en video

El video, difundido por autoridades del condado de Brevard, muestra el momento exacto en el que Brittingham corre hacia la calle, detiene el tráfico con una mano y rescata a los dos niños, que aparentaban tener alrededor de dos años o menos.

“Esto pudo haber sido trágico”, señala la publicación oficial que acompaña el video. “Los padres no sabían que los niños habían salido de la casa y la puerta trasera estaba abierta”.

Quién es John Brittingham, el hombre que salvó a los niños

John Brittingham es padre de cinco hijos y abuelo. Relató que al ver a los menores en medio de la carretera su reacción fue inmediata.

“Tenía mucho miedo. Si algo les hubiera pasado, mi vida se habría arruinado por completo”, declaró a medios de Estados Unidos.

Explicó que una de las niñas ya se encontraba en medio de la vía, por lo que la tomó primero y luego rescató a la segunda, sacándolas del peligro en aproximadamente seis segundos.

Niños salieron de casa sin que sus padres se dieran cuenta

Tras el rescate, Brittingham intentó localizar a los padres. Encontró una vivienda tipo Airbnb, tocó la puerta y recorrió la casa gritando, sin obtener respuesta.

Finalmente, observó que la puerta trasera estaba abierta, lo que habría permitido que los niños salieran sin supervisión. Al reunirse con los adultos responsables, estos se mostraron sorprendidos y consternados.

“Dijeron ‘Dios mío, lo sentimos mucho’. Les expliqué que los niños estaban en la calle y la puerta estaba abierta”, relató.

Autoridades investigan y descartan cargos criminales

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard confirmó que el incidente fue revisado y que no hubo indicios de consumo de alcohol ni drogas, por lo que no se presentaron cargos.

El caso fue remitido a servicios familiares de otro estado únicamente para orientación, añadieron las autoridades. La policía de Cocoa Beach aclaró que la zona no corresponde a su jurisdicción.

Video viral reabre debate sobre el cuidado infantil

Brittingham aseguró que su única preocupación fue reunir a los niños con sus padres y subrayó la importancia de extremar cuidados.

“Pensar en lo que pudo pasar me aterra. El resto de mi vida habría quedado arruinado”, afirmó.

El video del rescate ha generado miles de reacciones en redes sociales y reabrió el debate sobre la seguridad infantil y la supervisión en zonas turísticas.