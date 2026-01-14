Tras el recrudecimiento de las protestas contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estaos Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota donde Renee Good murió a mano de uno de los uniformados, ahora se les ha visto ingresando a las tiendas Target, aumentando las tensiones.

Las detenciones aparentemente aleatorias que han hecho agentes del ICE son cuestionadas por los cibernautas que recientemente reportaron cómo al menos cinco empleados federales, con la cara cubierta, detuvieron a dos trabajadores de Target, entre ellos uno de 17 años de edad, a pesar de que se habrían identificado como ciudadanos estadounidenses.

¿Cómo fue el arresto de ICE de un adolescente en Target?

De acuerdo con los videos que circulan en Tiktok, agentes del ICE arribaron a Target creando molestia entre los presentes.

Mientras una persona los grababa y cuestiona qué hacen en el supermercado, otro de chaleco naranja le grita a un uniformado que al momento de pasar por la puerta lo sometió.

En otros videos se alcanza a ver que no sólo detuvieron al hombre del chaleco también a un joven, del cual las redes señalan que es menor de edad y habría presentado una identificación.

Ambos fueron esposados y llevados a la patrulla.

Al parecer el adolescente posteriormente fue abandonado kilómetros más adelante luego de que los agentes comprobaran que los documentos que lo identificaban eran legales.

Este arresto ha desatado una ola de comentarios en los que llaman a boicotear a la tienda.

" Por favor gente no compremos en Target " "Los hispanos no vamos a Target", escriben.

🚨BREAKING: Border Patrol just illegally arrested a U.S. citizen… a TEENAGER… in Richfield, Minnesota.



The teen was working at Target when agents tackled him and arrested him, while his passport was in his pocket, fully identifying himself as a U.S. citizen.



None of it… pic.twitter.com/6xM6xEVHxD — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 8, 2026

“Nos tratan como delincuentes”: el miedo se instala en Target tras las redadas

Las críticas no sólo se enfocan en los operativos también en que Gregory Bovino, directivo de alto nivel de la Patrulla Fronteriza de California que fue convocado a reforzar las tácticas en la ciudad de Minneapolis, se mantiene a la cabeza en los operativos de la región pese la muerte de la mujer estadounidense ocurrida el pasado 7 de enero.

En los videos se muestra a Bovino acompañado por más agentes caminando en el estacionamiento de una tienda de Target en horario regular sin presentar algún tipo de orden para la revisión del establecimiento.

Este hecho, ha generado críticas contra Target de diversas personas ante el temor de ser arrestados mientras hacen las compras habituales.

Foto: Captura de pantalla / Tiktok

" Nos buscan como delincuentes por lo que no salgo de casa, es por miedo a no saber que pase con mis hijos, a mi esposo ya lo deportaron hace 3 días ", lamentó una usuaria identificada como Diana.

"También han estado en las escuelas. Sinceramente, creo que intentan destruir Minnesota. Es principalmente un estado liberal, Walz es gobernador y Minneapolis ha sido una ciudad santuario. Quieren destruirlo", afirma otro cibernauta, Steph.