En medio de la crisis que enfrenta Estados Unidos tras el asesinato de una mujer en Minneapolis a manos de un agente del Servico de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) , un nombre ha saltado a la atención mediática por enfrentar a los manifestantes que piden justicia.

Y no, no se trata del responsable del asesinato, sino de Gregory Bovino, uno de los altos mandos de la Patrulla Fronteriza de California que ha sido convocado para apoyar las redadas en Minneapolis esta semana con tácticas militarizadas de alto nivel.

Durante las manifestaciones convocadas para pedir justicia en la ciudad, Bovino ha tomado protagonismo al enfrentarse a los ciudadanos con miradas desafiantes y duras.

En videos que circulan en redes se aprecia en medio de las filas de los agentes, mientras la multitud le pide que termine con las redadas con frases como: “¡La Patrulla Fronteriza debería estar en la frontera!”.

¿Quién es Gregory Bovino?

De acuerdo con los informes, el incendiario hombre es comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en El Centro de California con más de 30 años de trayectoria, que trabaja en operativos actuales en la frontera con México.

Desde que se implementaron las leyes antiinmigrantes de Donald Trump, Bovino se convirtió en un rostro frecuente en las principales redadas masivas en todo el país, en especial en el reciente de Minneapolis, uno de los más grandes hasta el momento.

Y es que Bovino ha recorrido el país como parte de las ofensivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evaluar presuntas violaciones migratorias.

Su estilo es directo y retador; es común verlo en las operaciones antiinmigrantes de la Customs and Border Protection (CBP) liderando a cientos de agentes armados durante redadas, lo que ha generado protestas y reacciones intensas de comunidades locales y defensores de los derechos civiles.

El nombre de Bovino volvió a resonar durante las últimas horas en Minneapolis, donde se produjo el tiroteo fatal que dejó a una mujer, identificada como Renee Nicole Good, sin vida a bordo de su camioneta tras una aparente confrontación.

De acuerdo con los informes, el hombre, que proviene de una familia migrante de Italia, es un agente responsable de tácticas militarizadas usadas en la frontera sur para contener a los migrantes ilegales y a las personas consideradas como “los peores migrantes sin estatus legal” .

Gregory Bovino se ha convertido en uno de los funcionarios más polémicos de la actual estrategia migratoria de Estados Unidos, enfrentando tanto apoyo entre sectores que desean mano dura como rechazo entre comunidades que lo consideran símbolo de una política agresiva en materia de inmigración.