Jayden Scott, defensor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), causó revuelo este jueves al arremeter contra sus connacionales estadounidenses que protestaban frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, en Minnesota, un día después del asesinato de la ciudadana Renee Good, de 37 años.

“ Ayer ejecutamos a uno de ustedes ”, gritó Jayden desde un megáfono mientras se dirigía a un grupo de personas que salieron a las calles a exigir el retiro de las fuerzas federales del estado, según se muestra en un video difundido en redes.

En medio de las tensiones de la protesta, el hombre pro-ICE fue retirado por otro elemento mientras seguía respaldando la presencia de las fuerzas federales enviadas por el presidente Donald Trump para reforzar su política migratoria.

¿Quién es Jayden Scott, el pro-ICE que provocó el enojo tras el caso Renee Good?

En redes sociales, Jayden Scott es presentado como un manifestante a pro-ICE, incluso en sus cuentas se califica como "patriota".

Tras su declaración en la manifestación, los cibernautas reaccionaron a una de sus fotografías publicadas ayer, en medio de las protestas en Minneapolis contra el despliegue de las fuerzas federales para detener migrantes.

En ella aparece hondeando la bandera estadounidense acompañado de cuatro hombres más titulada: "Los patriotas tienen el control", generando críticas y rechazando su auto calificativo.

"'Hemos ejecutado a uno de ustedes ayer', hombre, la gente sabe quién eres y dónde estás ahora. Diviértete escondiéndote", se lee entre las reacciones que aluden a lo ocurrido esta mañana.

"¿Exactamente, que te hace patriota?", cuestionan.

"Deberías de cuidarte las espaldas" " Una mujer estadounidense murió ayer. Ella era una real patriota. Tú no amas América ", se menciona entre el resto de los comentarios.

Asesinato de Renee Good: qué pasó y qué se sabe del caso

Este 7 de enero, Renee Good estaba dentro de su auto cuando obstruyó el paso de las fuerzas federales que iban a bordo de sus vehículos, luego al arrancarse, los uniformados le marcaron el alto.

En su intento de huida, uno se le acercó a la puerta, pero Renee logró evadirlo.

Otro agente de ICE con el rostro cubierto se le puso frente al coche por lo que la mujer se echó ligeramente de reversa para librarlo. Momento en que el hombre tomó su arma y le disparó directamente.

En medio de la acción, la mujer avanzó unos metros y luego chocó contra otros vehículos.

En algunos videos se muestra que los agentes de ICE resguardaron el auto de la víctima evitando que recibiera ayuda médica de un hombre que se identificó como doctor.

Posteriormente, se informó que la mujer murió en el lugar.

Esta agresión generó indignación en Minneapolis y en otros puntos del país, sin embargo, la reacción del uniformado fue respaldada por el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem.