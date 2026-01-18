Andrea Legarreta ha estado en medio de la atención mediática luego de que se revelara su romance con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, el primero conocido tras su separación del cantante Erik Rubín.

De acuerdo con recientes informes, la presentadora de televisión y Origel sostienen un romance formal a pesar de la diferencia de edad, ella tiene 54, mientras que él, se afirma, tiene 34 años.

Pero dicho romance no es nuevo, aunque recientemente explotó la noticia. De hecho, la periodista Martha Figueroa contó en su programa Así se hacen los chismes que la pareja lleva saliendo hace casi tres meses, desde octubre pasado y detalló el momento exacto donde decidieron hacer público su relación.

Figueroa contextualizó la información señalando que Legarreta no estaba segura de salir formalmente con Luis Carlos debido a la diferencia de edad. Luego de hablarlo con su familia y sus amigos, incluido Erik, además de recibir su apoyo, Andrea decidió avanzar con su relación.

“(...) Debo decir que yo sí empujé a Andrea a decirle: ‘¡Oye ya!, están pegados todo el día ¿qué les falta, darse besos y lo qué sigue? Pues ya de una vez’, porque además deberás se adoran, él no sabes cómo la cuida”, contó Martha.

Al parecer el momento exacto en que revelaron su amor públicamente fue en octubre de 2025, durante la boda de la hija de la periodista Martha Carrillo; en ese entonces había sospechas dentro del círculo de ambos, pero no se comentó nada a respecto, incluso Pepillo Origel recientemente dijo que sospechaba de su relación.

“La primera salida oficial de ellos ya así de andamos, fue en la boda de la hija de Martha Carrillo, que fue como en octubre ahí en Tepoztlán. Esa fue la foto oficial de ‘ya andamos’, que la gente luego no pone atención pues no pone, pero sí fue la primera oficial de ‘somos novios’”, contó Figueroa, haciendo referencia a una fotografía que circula en redes de dicha boda en la que aparece Andrea con Luis Carlos Origel.

Según contó, la pareja, antes de iniciar su romance, eran muy buenos amigos, “inseparables”, desde hace dos años. Desde entonces, Luis Carlos ha afianzado una buena relación con las dos hijas que Andrea comparte con el excantante de Timbiriche: “Adoran a Luis Carlos”.

Tomando en cuenta las fechas expuestas por Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzaron su vínculo cercano poco después de que ésta se separara de Erik Rubín tras 22 años de matrimonio.

De acuerdo con los informes que se dieron en su momento, Andrea y Erik se separaron en febrero de 2023, pero la decisión de terminar con su matrimonio se tomó meses antes. Se sabe que están en buenos términos, como amigos y familia, para estar cerca de sus dos hijas, y que no han firmado el divorcio.