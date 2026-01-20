La próxima edición de los Premios lo Nuestro ha generado gran expectativa desde que anunciaron los nominados, especialmente porque Christian Nodal, Ángela Aguilar, su padre Pepe Aguilar y Cazzu, además de Belinda, están considerados para recibir un premio y podrían encontrarse cara a cara.

Aunque todavía no han sido anunciados los artistas que subirán a cantar al escenario y los invitados ya confirmados para la premiación, ha trascendido en redes sociales que los Aguilar, junto a Nodal, estarían negociando una participación conjunta con tal de que Cazzu no cante.

Según contó la periodista Mandy Fridmann en el programa de YouTube LUBOX TV, la dinastía Aguilar-Nodal está buscando la forma de bloquear a la cantante argentina, quien podría interpretar Con otra, canción por la que está nominada.

“Estarían presionando para que alguien no cante (...) La dinastía estaría diciendo: ‘Te podríamos cantar todos juntos (...) pero fíjate a quién no subís a cantar’”, dijo Mandy sobre las presuntas negociaciones de los Aguilar para bloquear a Cazzu.

Al parecer, si estas negociaciones se aprueban, los Aguilar cantarían todos por primera vez junto a Christian Nodal en un evento de este tipo.

La gala de los Premios lo Nuestro se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Esta edición marcará un hito entre los fandoms de los Aguilar, Nodal y de Cazzu, ya que han estado comprometidos votando por sus artistas favoritos.

Cabe recordar que la premiación se hace a través de los votos de los fanáticos, por lo que son ellos los que deciden a los ganadores, pero no el headline de los artistas que subirán al escenario a cantar sus éxitos durante los números musicales

Durante el programa, los conductores señalaron que hay grandes posibilidades que gane Cazzu en las categorías artista pop femenina del año y canción del año y que incluso se suba a recibir sus premios junto a su hija Inti, quien ya tiene permiso para viajar a Estados Unidos, pero eso no significa que le permitan cantar la polémica canción y menos si asiste la dinastía: “Puede ganar, pero puede no cantar”, apuntó Fridmann.

“Lo ideal es que todos cantaran, que nadie pusiera el pero”, señaló.

De acuerdo con la información proporcionada por Fridmann, la premiación sería la más vista de la historia debido a esta polémica y toda la expectativa que se está generando en torno; sin embargo, al drama le estaría faltando la presencia de Belinda, quien también está nominada.

Según contó, la cantante de Cactus no asistirá a la gala debido a que está ocupada en España grabando su nueva serie Carlota.