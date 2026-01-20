La empresaria Kylie Jenner, de 28 años de edad, sorprendió al promocionar su nueva fragancia “Cosmic Intense” con una llamativa sesión de fotos.

La estrella de redes sociales deslumbró ataviada en un espectacular vestido rojo de látex, con amplio escote en U y cuello halter. La prenda dejó a la vista su escultural figura curvilínea y brazos torneados.

Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas y llevó unos aretes de pétalos rojos y negros. Miró a la cámara y sumó cientos de reacciones que alabaron su belleza.

“El mismo universo, más vainilla. La tercera fragancia en el universo cósmico es más cremosa, más cálida y tan adictiva como la original. ¡Cosmic Intense llega el 21 de enero en kyliecosmetics.com y en Ulta Beauty el 25 de enero!”, escribió como pie de foto.

Kylie Jenner cosmic intense out on January 21st pic.twitter.com/VUdv51OdCv — Kylie Jenner (@kyliejenner67_) January 19, 2026

Kylie Jenner reveló que al crear Cosmic Intense buscaba que la fragancia fuera aún más irresistible. “Quería una vainilla más intensa, más cálida y esa cremosa suavidad que te acompaña. Esta fragancia es el siguiente capítulo de mi universo cósmico y estoy muy orgullosa de ella... Justo a tiempo para San Valentín”, añadió.

La ex estrella de Keeping Up With the Kardashians lanzó sus Kylie Lip Kits en noviembre de 2015 y desde entonces ha sumado más marcas a su imperio de Kylie Cosmetics. Ahora también dirige Khy y Sprinter, después de cerrar su línea de trajes de baño Kylie Swim.

Kylie Jenner fue vista recientemente junto a su novio Timothée Chalamet en los Critics' Choice Awards y en los Golden Globes. Al ganar sus premios a Mejor Actor por su actuación en la cinta Marty Supreme, Chalamet reconoció públicamente a Jenner.

Kylie Jenner goes Cosmic Intense for Valentine's Day pic.twitter.com/dLNpPJZ0gW — Complex Style (@ComplexStyle) January 18, 2026

Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.

Aunque no han evitado ser vistos juntos en público, han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.

Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.

Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.