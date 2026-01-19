Las tragedias para los actores de Nickelodeon no terminan, tras la viralización del caso de Chase Tylor y su calidad de indigencia, se reportó el trágico fallecimiento de una de las estrellas infantiles del programa All That.

De acuerdo con los informes, Kianna Underwood, estrella en All That, falleció este fin de semana en un accidente de atropello y fuga en Brooklyn, Nueva York, donde se mudó junto a su familia tras abandonar la actuación.

A los 33 años, Underwood fue encontrada con lesiones y heridas graves y declarada sin vida en las calles del vecindario de Brownsville, Brooklyn por las autoridades, donde fue arrollada por un auto.

El Comisionado Adjunto de Información Pública informó que no se han realizado arrestos vinculados a la tragedia y que el auto responsable “no permaneció en la escena”; las investigaciones continúan, dijeron.

El fatal accidente fue captado por cámaras de vigilancia de la zona. Según las imágenes, Underwood fue atropellada por un auto “sedán negro y gris”.

Testigos oculares le dijeron a The New York Post que la exactriz iba saliendo de una bodega cuando fue arrollada por el automóvil, al parecer el responsable no se dio cuenta de que iba cruzando la calle en la intersección Osborn Street y Pitkin Avenue.

“Cruzó la línea amarilla doble y se desplazó en sentido contrario... y atropelló a una mujer de 33 años que intentaba cruzar la avenida Pitkin”, se informó.

Previo al accidente, hubo un choque que provocó el accidente donde murió la exactriz, reportaron.

“No hay arrestos y la investigación continúa a cargo del Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York”, apuntaron las autoridades en un comunicado emitido poco después del siniestro.

Kianna Underwood fue una de las actrices infantiles con futuro prometedor tras su paso por All That, transmitido durante la época de oro de la cadena Nickelodeon.

Además de su participación en la serie, actuó en las películas The 24 hour woman y Santa, Baby!, prestó su voz para el personaje Fuschia Glover en la serie Pequeño Bill, según IMDb.

Underwood también participó en la comedia satírica Muerte de una Dinastía, protagonizada por Kevin Hart, con un papel secundario centrado en la industria del hip-hop. Además de sus trabajos en cine y televisión, Kianna dedicó un año a trabajar en el teatro, interpretando a la joven Inez durante la gira nacional inicial de Hairspray.