Tras los escándalos sobre la vida amorosa de Ben Affleck durante 2025 en el que se rumoró que el actor de 53 años podría recaer en el alcoholismo al revelarse que su expareja Jennifer Garner está en los preparativos de su boda, salen a la luz declaraciones de la actriz dando detalles de lo doloroso que fue terminar ese matrimonio en el que tuvieron tres hijos.

En entrevista con la revista Marie Claire, la protagonista de "Si yo tuviera 30" dejó entrever las implicaciones personales que tuvo divorciarse de Ben Affleck en 2015, el cual, en medio de una gran cobertura mediática en la que se habló de una supuesta infidelidad del actor, se concretó hasta 2018.

"La verdadera ruptura de una familia fue lo difícil", aseguró Jennifer Garner al reflexionar sobre cómo fue reconfigurarse como unidad familiar medio del interés masivo que surgió no sólo sobre la vida personal de los actores sino por la de sus hijos.

Reconoció que, si de alguna manera pudo mantenerse lejos de los chismes decidiendo con a que temas había que darle importancia, lo más duro no era el escándalo mediático sino " la realidad es lo que fue difícil".

La ganadora de un Golden Globe también recordó que, en medio del divorcio con Affleck, con quien compartió protagonismo en la película "Daredevil", lo lamentable se vio reflejado en " perder una verdadera pareja y amistad fue lo difícil".

Cabe destacar que Jennifer Garner junto con su amiga la actriz Reese Witherspoon, quien también pasó por un divorci9o mediático en el que había hijos, han buscado impulsar leyes para proteger la vida personal de sus descendientes con la finalidad de evitar que sean víctimas de los paparazis que los acechan constantemente.

A más de una década de la separación de Ben Affleck y Jennifer Garner, la actriz de 53 años está comprometida con John Miller, sin embargo, han demostrado que sostienen una buena relación en prode sus hijos.