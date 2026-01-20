Jennifer Garner exhibió a su exesposo, Ben Affleck, al hablar en una reciente entrevista sobre la obsesión que tiene por Beyoncé… ¿por amor? ¿enamoramiento? Esto fue lo que contó la actriz y que levantó las sospechas entre sus fanáticos.

Durante su aparición en Diesel, A Bookstore en Los Ángeles, la actriz de Alias y Si yo tuviera 30, Jennifer le contó a los asistentes que el padre de sus hijos, Ben Affleck, tiene una extraña obsesión con Beyoncé, pero no de manera romántica o íntima, sino que es un acérrimo fan de su música.

En sus comentarios, Jenn reveló que el actor reproduce una y otra vez sus canciones: “¿Ustedes hacen esto? ¿Escuchan una canción una y otra vez?”, le preguntó al público. “Sólo quiero decirte algo. He sobrevivido a esto. Lo he superado”, agregó.

La celebridad reveló que su obsesión data de hace varios años, incluso desde que recién se habían casado y vivían con sus hijos pequeños en Massachusetts.

“Ben Affleck escucha una canción una y otra vez. Tenía un bebé de tres meses y otro de tres años viviendo en un apartamento de Cambridge, Massachusetts, mientras él rodaba The Town. Él escuchaba Halo de Beyoncé”, apuntó.

La obsesión de Ben por Beyoncé no es la única. En otro momento, el mismo actor reveló que escucha las mismas canciones, de artistas diferentes, una y otra vez cuando escribe alguna película o se está preparando para algún papel.

“Escucho música cuando escribo y suelo encontrar un par de canciones que me inspiran, las pongo en bucle y luego escribo con música”, dijo en una entrevista de 2016 publicada en la página web de los Golden Globes.

“Me parece hipnótica, me permite concentrarme más y me conecta con la atmósfera de la escena que quiero transmitir. Por eso creo que la música es muy útil”, apuntó.

La actriz parece ser la persona que mejor conoce a Ben Affleck, aún más que sus otras relaciones incluida Ana de Armas y Jennifer Lopez, esto debido a su matrimonio de más de 13 años y la formación de su familia con tres hijos.

En torno a su matrimonio, Jennifer Garner habló recientemente sobre su divorcio de Ben Affleck, el cual se finalizó en 2018. Aunque Affleck ha sido visto sintiéndose “cierto nivel de comodidad” junto a Garner, según una fuente de Page Six en noviembre, la actriz compartió con la revista Marie Claire que la parte más difícil de la ruptura fue la desintegración de su familia.

“La ruptura de una familia fue lo más duro”, afirmó. “Perder una verdadera relación y amistad fue lo más duro”, agregó.

Sin embargo, Garner ha encontrado la manera de tener una relación de crianza compartida pacífica con su exmarido. Ella cree que el tiempo es esencial para este proceso: “El tiempo es la oportunidad de sanar”, explicó. “El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigos”.