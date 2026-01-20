Anne Hathaway se unió al trend viral 2016, donde usuarios de redes sociales, influencers y famosos, comparten sus mejores recuerdos de hace 10 años.

En una publicación hecha en Instagram, la celebridad compartió un carrete de fotografías de lo más destacable de dicho año, incluida una fotografía de sí misma luciendo bella y glamorosa con un vestido strapless de látex negro.

En la imagen, Anne se aprecia usando un corsé de escote corazón con una minifalda ajustada y botas de tacón extralargas. Según lo escrito en el pie de foto, el look fue parte del vestuario de su personaje Daphne Kluger en Ocean’s 8.

Algo que distingue a la actriz es que siempre elige maquillaje claro, con tonos casi naturales que hacen que su rostro se vea angelical y juvenil, de paso también siempre en tendencia, sin importar la temporada. Este estilo lo reflejó en la fotografía.

“Daphne Kluger-goma-vestido-Jengibre-corazón-de madera-cuchara-casera-Zootopia-Halloween-Yo-voté-con-una-sonrisa. ¿2016 fue sano pero también látex?”, escribió bajo la publicación recibiendo miles de likes al instante.

Anne Hathaway se tomó un rato libre entre tanto trabajo agendado para unirse al trend viral. Según los informes, tiene en desarrollo nada menos que ocho proyectos fílmicos, incluyendo las muy esperadas secuelas de El Diario de la Princesa y El Diablo Viste a la Moda.

La actriz y productora finalizó el pasado 7 de abril su papel como la autora Verity Crawford en la adaptación cinematográfica de Verity, el thriller de Colleen Hoover de 2018, dirigida por Michael Showalter. Amazon Studios planea estrenarla en cines el próximo 2 de octubre de 2026.

Asimismo, Hathaway interpretará a Penélope, la reina de Ítaca y esposa de Odiseo, interpretado por Matt Damon, en la adaptación cinematográfica de La Odisea de Homero, dirigida por Christopher Nolan. El reparto de esta película de Universal Pictures, que llegará a los cines IMAX el 17 de julio de 2026 , también incluye a celebridades como Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o.

Otros proyectos de la estrella neoyorquina incluye la película de ciencia ficción Flowervale Street de David Robert Mitchell, una comedia sin título sobre una boda encubierta del FBI de Jonathan Tropper, y el drama bélico Alone at Dawn de Ron Howard.