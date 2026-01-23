A un mes de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, conductor de televisión de TV Aztecca, las tensiones entre su hermano menor Alejandro y la periodista Pati Chapoy no cesan.

En redes sociales, Alex Bisogno lanzó un contundente mensaje exigiendo un alto a los señalamientos en su contra luego de que Pati Chapoy, en conferencia de prensa por el aniversario 30 de Ventaneando, dijo que tras el fallecimiento de Daniel, su hermano había "saqueado su casa".

"¡Ya, párele! porque si no el que va a hablar soy yo. Y créanme, tengo mucho que decir " , sentenció Alejandro horas después de los dichos en su contra.

Aseguró que la razón por la que Pati Chapoy dice cosas en su contra es porque "está buscando conflicto para mantener a flote su programa que, claramente, se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel " .

¿Cómo respondió Alex Bisogno a Pati Chapoy?

Alex Bisogno no se detuvo ahí, incluso demeritó la trayectoria profesional de la periodista en el mundo del espectáculo que se ha desarrollado principalmente en TV Azteca, asegurando que al paso de los años, como él, otras figuras del medio del espectáculo han sufrido ataques por parte Chapoy.

"Es una lástima que quien yo creía que era una institución en los espectáculos, como lo fue Pati Chapoy, termina resumida en una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados en contra no sólo de nosotros como familia, sino de tantas figuras del espectáculo como Yuridia, Cazzu, Carlos Cuevas, Alfredo Adame y la lista sigue y sigue", dijo el presentador de televisión.

El hermano menor de Bisogno hizo un breve recuento de las tensiones familiares que afrontaron cuando estaba enfermo a la par que su madre también lo estaba, donde afirmó que la conductora que encabeza Ventaneando sólo visitó una sola vez a Daniel, quien por años fue uno de los principales comentaristas de su programa.

Además, la acusó de filtrar información íntima de la familia Bisogno mientras su hermano estaba hospitalizado, hecho que habría perjudicado la salud de sus padres.

"Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano. Información que usted cree creía era de ventaneando", afirmó.

¿Cuándo empezó la pelea entre Pati Chapoy y Alex Bisogno?

Las tensiones entre Alex Bisogno y Pati Chapoy saltaron a la luz al poco tiempo del fallecimiento de Daniel, ocurrido el pasado 20 de febrero de 2025.

Al inicio, intentaron limar asperezas para mejorar la relación personal e incluso laboral, pero al avance de los meses el distanciamiento se ha marcado entre ambos.