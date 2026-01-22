La historia que conmovió a México tuvo un final feliz: la mujer que grabó a los padres que recorrían las calles cargando a sus bebés y sus tanques de oxígeno informó que localizó a la pareja gracias al apoyo de los usuarios de redes sociales. “Sin ustedes esto simplemente no sería posible”, escribió Yessenia Barraza.

Hace unos días se viralizó un video en el que se observaba a una pareja cargar a sus pequeños bebés mientras recorrían las calles de la Ciudad de México; la fotógrafa Yessenia Barraza compartió el clip en su cuenta de Facebook y dijo que se conmovió al ver a los padres cargar a sus hijos a la vez que transportaban sus tanques de oxígeno, situación que revelaría que se encuentran atravesando por una complicación médica.

Tras viralizarse el video, un vendedor de autos de Monterrey, llamado Heriberto Vargas, pidió a los internautas que lo ayudaran a encontrar a los padres porque él quería regalarles un carro para que les fuera más fácil desplazarse.

Días después de que el clip saliera a la luz es que Barraza avisó que había contactado a la mamá de los bebés. “Ya contacté a la mamá de los bebés, ya le avisé, pasé el contacto a Heriberto y ya están hablando”, dijo Yessenia en su página oficial de Facebook.

Añadió: “Les cuento algo más: los bebés son mellizos, dos niños, de 2 meses 9 días. Ahora sí… todos pendientes de que la magia se haga”. Asimismo, agradeció a todas las personas que en redes sociales compartieron su video para ayudar a encontrar a los padres: “Quiero también decirles gracias a ustedes, porque sin ustedes esto simplemente no sería posible.

Como dijo una seguidora por ahí: yo encendí la chispita y Heriberto y ustedes fueron el combustible que avivó este hermoso fuego de amor”, dijo.

Del mismo modo, agradeció a Heriberto y su esposa, quienes les “dieron la mano” a estos padres cuando más lo necesitan: “Y hoy quiero agradecerle a Heriberto, de verdad, por ese gesto tan noble que nació del corazón. Pero también quiero decir algo bien importante: su esposa. Porque muchas veces esas decisiones tan bonitas vienen de una mujer que impulsa, que anima y que cree. Gracias por eso”.

Hasta el momento, Heriberto Vargas no ha informado sí ya pudo comunicarse con los padres de los bebés, pero se espera que en las próximas horas comparta más información a través de sus redes sociales.