Eduardo Verástegui, exactor y político conservador, opinó sobre el liderazgo que está teniendo Donald Trump en México sobre los temas de narcotráfico y políticos del país, aún por delante de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, Verástegui expresó su apoyo al presidente estadounidense, generando controversia entre sus seguidores y la opinión pública, incluso el multimillonario Elon Musk se burló.

“El presidente @realDonaldTrump ha sido el mejor presidente que México ha tenido. Es verdad”, escribió en X, sugiriendo que el mandatario es quien realmente ha estado gobernando el país desde Estados Unidos.

Tras este post y la respuesta de Musk, Verástegui respaldó sus afirmaciones: “Es verdad. Nunca antes un presidente había logrado que tantos líderes de cárteles terminaran en prisión. Y eso es en su primer año; viene el año dos. Prepárense para lo que viene. Gracias @realDonaldTrump”.

El polémico político, de 51 años, acusó de “traidores” a los que no están de acuerdo con sus opiniones ni con las intervenciones de Trump en México y dijo que todos ellos son los que quieren que el país siga gobernado por los narcos y los comunistas.

“Los únicos que no están contentos con el presidente @realDonaldTrump en México son los que quieren que el país siga siendo gobernado por un narcoestado satánico y comunista. Ellos son los grandes traidores de la nación”, apuntó.

En otra publicación, el político conservador predijo que Sheinbaum está a punto de retirarse de la presidencia y que al partido de Morena “le queda poco tiempo”; en el post le pidió a sus seguidores que hagan sus apuestas.

“Hagan sus apuestas. El ciclo se agota. La justicia alcanza. La presidente @Caludiashein no termina. El porro fascista @fernandeznorona va a la cárcel. Los narcopolíticos empezarán a caer. A Morena le queda poco tiempo”.

Estas no son las únicas publicaciones que ha hecho el excantrante de Kairo, refiriéndose al final de la era de Morena; en otras más le ha dicho a sus seguidores que México no se merece ser gobernado por un “narcoestado”.

Se sabe que el ultraderechista es fiel seguidor de Donald Trump, e incluso un amigo cercano. Tras su victoria en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Verástegui celebró a lo grande su regreso al poder y apuntó que con su triunfo habría “ganado México y el mundo entero”.

“Ganamos, ganó Estados Unidos, ganó México, ganó el mundo entero. ¡Felicidades presidente! ¡Salud!”, dijo Verástegui mientras sostenía una copa y lucía una gorra roja con el mensaje Make America Great Again.

Verástegui ha sido invitado varias veces a la residencia Mar-a-Lago, el centro de operaciones de Trump y donde se reúne de manera exclusiva su círculo más cercano de amigos, empresarios y políticos.