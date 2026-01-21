La atención mediática está centrada en la familia Beckham en la espera de su respuesta al polémico comunicado que dio Brooklyn Beckham, revelando detalles de su boda con Nicola Peltz y la forma en que fue presuntamente saboteada por su propia madre, Victoria.

Mientras los Beckham guardan silencio y sólo utilizan sus redes sociales para enviar felicitaciones de cumpleaños a sus amigos, se han revelado más detalles de la boda y de cómo la ex Spice Girl al parecer arruinó el primer baile de Brooklyn y Nicola tomando el protagonismo y bailándole “inapropiadamente” a su hijo.

“Por más que esto suene loco y desquiciado, todo lo que dijo Brooklyn en su declaración es cierto”, apuntó una fuente cercana a Page Six, afirmando que Victoria y David intentaron separar a la pareja antes de casarse y que nunca se han disculpado con su hijo por, incluso, quererle quitar los derechos que tiene por tener el apellido Beckham, por arruinar su boda y por poner primero la marca empresarial que tienen que la familia, entre otros temas más.

“David y Victoria siguieron intentando distanciar a Brooklyn y Nicola, y lo hicieron. Si aman a Brooklyn, tienen una forma curiosa de demostrarlo. Tuvieron todas las oportunidades para disculparse y no lo hicieron”, señaló el informante.

Otro testigo, identificado como el DJ Tony Fat, publicó en redes sociales que Brooklyn dijo la verdad cuando acusó a su madre de bailarle inapropiadamente y hay varios testigos del hecho y un video, que pertenece a la pareja y muestra lo que realmente ocurrió.

“Yo estaba allí y él dijo la verdad”, apuntó el informante.

En torno a la existencia del video, un testigo dijo que la pareja no tiene previsto compartir las imágenes después de que estallara la polémica con todas las afirmaciones de Brooklyn, no se sabe quién captó las imágenes. TMZ informó que los invitados quedaron sin palabras después de ver que Victoria se robó el show al bailar con su hijo mientras le acariciaba el cuello.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, Victoria, junto a Marc Anthony, le quitó la oportunidad a Nicola Peltz de abrir el baile con su esposo y, en cambio, “ella estaba bailando con él de una manera muy inapropiada. Le quitó ese momento a Nicola, esa es la pura verdad. [Nicola] salió llorando, tenía la cara hinchada”.

Estas afirmaciones han causado revuelo en redes sociales dividiendo opiniones y haciendo que varios invitados a la boda salgan a dar su versión.

Tras las declaraciones de Brooklyn, supuestos testigos revelaron que los relatos del mayor de la familia tienen inconsistencias ya que no hubo ningún momento “secuestrado” por Victoria dado que no fue el primer baile del que tanto se habla, sino uno donde la pareja bailó con sus familiares.

Asimismo, se dice que la afirmación de que Victoria canceló la confección del vestido de novia a último minuto es falsa ya que la pareja le dijo a Vogue que el vestido principal fue hecho a la medida por Valentino y que su elaboración llevó un año.

¿Qué dijo Brookly n Beckham sobre su boda y el baile de Victoria?

“Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, escribió.

El hijo mayor de Victoria y David Beckham también alegó que su madre supuestamente “secuestró” su primer baile con la novia, calificando el acto como una maniobra “profundamente hiriente”.

Adicionalmente, Brooklyn aseveró que sus padres, figuras públicas, presuntamente lo “presionaron repetidamente e intentaron sobornarlo” para que “cediera los derechos sobre su nombre” antes de la ceremonia nupcial en Palm Beach, Florida, en 2022.