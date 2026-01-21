La influencer Anastasia Karanikolaou dejó claro que el invierno no es un impedimento para lucir sus bikinis más atrevidos. Fiel a su estilo, presumió un atuendo que desató reacciones entre sus seguidores de Instagram.

La mejor amiga de Kylie Jenner apostó por un bikini de cuero, poco convencional, que dejó a la vista su abdomen plano y silueta curvilínea.

Usó tacones de vértigo y un maquillaje dramático donde el protagonista fue el delineador negro. Alisó su cabellera y posó para la cámara. Posó sobre un sillón y mostró su silueta en todos los ángulos.

“Buenos días. Publiqué un vlog”, escribió y desató comentarios como “Hot”, “Oh por Dios” y “Buenos días para ti”. La elección del look confirma la habilidad de Karanikolaou para convertir cualquier fotografía en un punto de conversación en redes sociales.

Kylie Jenner describió a Anastasia Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahor intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".