Luego de la polémica que explotó en torno los Beckham por las declaraciones de Brooklyn sobre su mala relación con su familia y el drama que ha habido entre ellos desde que se casó con la multimillonaria Nicola Peltz, David Beckham dio sus primeras declaraciones.

El exjugador de futbol, David Beckham, rompió su silencio durante su aparición en el programa Squawk Box de la cadena CNBC un día después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, lo criticara junto a Victoria Beckham en una publicación de Instagram.

La declaración de David se produjo después de que Brooklyn acusara a su padre y a su madre de intentar sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz, incluso antes de casarse. Durante su aparición, David comentó que sus hijos habían "cometido errores" en las redes sociales.

"Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal”, apuntó David mientras hablaba con los presentadores.

“Lo malo que hemos comentado sobre el acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso”, apuntó.

Sin referirse de forma directa a las recientes declaraciones de Brooklyn, y de la batalla mediática que ha tenido su familia a través de las redes sociales, David continuó: “Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”.

“He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF y ha sido la herramienta más importante para concientizar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños (..) Y he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos”, agregó.

🚨BREAKING: David Beckham breaks silence on family feud



Credit: CNBC pic.twitter.com/ADMyhKkryl — Robert O'Halloran (@robohalloran1) January 20, 2026

Más adelante en su comentario dijo que sus hijos habían cometido errores, pero de esta forma es “como aprenden”. “Cometen errores, pero a los niños se les permite”: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos (...) A veces hay que cometer también esos errores”.

Hasta el momento ni Victoria ni David Beckham se han pronunciado al respecto de forma oficial, pero hubo alguien que sí emitió su comentario… la presunta amante de David, que también fue la niñera de los Beckham a inicios de los 2000.

Exniñera de los Beckham y amante de David rompe el silencio y elige bando

En medio de la polémica mediática de la familia, Rebecca Loos, exempleada de los Beckham hizo sus propios comentarios a través de redes sociales después de que le pidieran que diera su opinión, sugiriendo que ella también fue víctima de las mentiras de Victoria y David luego de que se revelara la infidelidad de éste.

“Rebecca, tienes que ver la increíble zanja que Brooklyn acaba de publicar en su comunicado sobre David y Victoria y sus mentiras. Siento que Brooklyn apoya a todos los que conocen la fachada”, señaló un seguidor de Loos.

“Sé que eres maravillosa y feliz, y que no necesitas validación, pero creo que sentirás una fuente de validación extra”, agregó, a lo que Rebecca contestó: “¡Qué alegría que por fin se defienda y hable en público! Me dio mucha pena su pobre esposa, sabiendo perfectamente cómo pueden ser”. “La verdad siempre sale a la luz”, opinó Loos.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham?

Los comentarios de David llegan después de que Brooklyn acusara a sus padres, en un extenso comunicado, de intentar sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz y de difundir “innumerables mentiras”.

En una serie de publicaciones en sus stories de Instagram, el mayor de los hijos Beckham afirmó que sus padres habían estado tratando “incesantemente de arruinar” su relación con la multimillonaria heredera, de 31 años, en nombre de la publicidad y de la reputación familiar y que valoraban más “la promoción pública y los respaldos por encima de todo”.

Otras acusaciones incluyeron afirmar que sus padres intentaron “sobornarlo” para que “cediera los derechos” de su nombre antes de su boda con Nicola y que Victoria “se apropió” de su baile de bodas con Nicola con ayuda de Marc Anthony y “bailó inapropiadamente sobre mí”.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre sólo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzaba la publicación de Brooklyn.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejan de controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, detalló, agregando que toda su vida vivió con ansiedad y ahora que está lejos de ellos se siente mejor.

Pero las polémicas revelaciones no pararon allí, el mayor de los hijos Beckham, reveló que su madre fue la responsable de cancelar la confección del vestido de novia de Nicola a última hora, orillándola a conseguir otro diseño.

Además señaló que su familia se ha esforzado por vetar a Nicola de los planes familiares y las reuniones, como la reciente celebración del 50 cumpleaños de David en Reino Unido.

Y sin que esto sea suficiente, Brooklyn reveló que su madre había estado llamando mujeres de su “pasado” para que intervinieran en su relación con Nicola y hacerlos sentir incómodos.