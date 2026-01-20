Peso Pluma anunció este martes una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz", cuya venta general empieza el miércoles.

El tour 'Dinastía by Peso Pluma & Friends' promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Además de Seattle, el ícono de los corridos tumbados cantará en marzo:

San Francisco

Sacramento

Phoenix

San Bernardino

Fresno

Anaheim

Las Vegas

Chula Vista

Palm Desert

San José

Inglewood

Albuquerque

Denver

Salt Lake City

¿Dónde serán los conciertos de Peso Pluma en abril?

Houston

San Antonio

Laredo, Austin

Dallas

Rogers

Tampa

Atlanta

Charlotte

Raleigh

Bristow

Nueva York

¿En qué ciudades de Estados Unidos dará conciertos Peso Pluma en mayo?

Peso Pluma antes de concluir su tour se presentará en:

Chicago

Belmont Park

Newark

Reading

La gira, que ocurre tras dos previas en Estados Unidos en las que se agotaron los boletos, sucede por motivo del disco 'DINASTÍA', que debutó en el número 1 de las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard, llegó al Top 10 del Billboard Global 200 y encabezó la lista Global Albums de Spotify.

"El éxito del álbum consolida aún más el papel de Peso Pluma a la vanguardia del movimiento musical latino global. Extendiendo su influencia más allá de la música, Peso Pluma continúa impactando en la moda, el entretenimiento en vivo y la cultura", sostuvo el boletín.

Además, el intérprete realizó en 2025 su primera gira europea , 'La Doble P World Tour', que posó por 12 ciudades tras abrir el 12 de junio en Madrid y cerrar el 22 de julio en Londres.

Originario de Guadalajara, México, Peso Pluma tiene más de 42 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de haber sido el primer artista mexicano en encabezar la lista Daily Top Artists México de esa plataforma.

Su álbum 'Génesis' rompió récords de reproducción y le valió su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2024, y en junio de ese mismo año lanzó su segundo disco, 'Éxodo', que también estuvo nominado al Grammy y con el que realizó una gira de más de 35 conciertos por Estados Unidos.