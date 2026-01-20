TE RECOMENDAMOS
La Alianza de Tranviarios de México (ATM) confirmó que sus más de 2 mil 600 operadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús se van a huelga este miércoles 21 de enero.
En un comunicado, informaron que ante "la falta de una propuesta concreta de incremento salarial, así como diversas violaciones a las negociaciones del contrato colectivo de trabajo" por parte de los representantes del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) el paro en el servicio está vigente.
¿Cuáles son las líneas afectadas por el paro en CDMX de este 21 de enero?
La ATM ratificó que la huelga iniciará en el primer minuto de este miércoles y con ello se suspenderá el servicio en:
Cablebús:
- Línea 1: Indios Verdes-Cuautepec
- Línea 2: Santa Marta-Constitución 1917
- Línea 3: Los Pinos-Vasco de Quiroga
Líneas del Trolebús que entrarán en paro:
- Línea 1: Corredor "Eje Central", va de Central del Norte a la Central del Sur
- Línea 2: Chapultepec-CETRAM Pantitlán
- Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos-Mixcoac
- Línea 4: Boulevard Puerto Aéreo-Rosario
- Línea 5: San Felipe de Jesús-Hidalgo
- Línea 6: El Rosario-Chapultepec
- Línea 7: Ciudad Universitaria-CETRAM Periférico
- Línea 8: Circuito Politécnico
- Línea 9: Villa de Cortés-Tepalcates
- Línea 10: Santa Marta-Constitución 1917
- Línea 11: Chalco-Santa Marta
- Línea 12: Taxqueña-Perisur
- Línea 13: Constitución de 1917-Mixocac
Ruta del Tren Ligero afectada por la huelga:
- Línea 1: cuenta con 18 estaciones que recorren la ruta Taxqueña a Xochimilco
¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?
La ATM informó que hay falta de insumos básicos para los operadores de las unidades, además detalló que entre las demandas presentadas a la STE están:
- Incremento al salario
- Uniformes completos de calidad
- Prendas de protección
- Herramientas de trabajo adecuadas
"El objetivo de la ATM no es afectar a la ciudadanía, sino defender condiciones laborales justas para quienes diariamente garantizan el funcionamiento del transporte eléctrico en la capital", precisaron.
