La Alianza de Tranviarios de México (ATM) confirmó que sus más de 2 mil 600 operadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús se van a huelga este miércoles 21 de enero.

En un comunicado, informaron que ante "la falta de una propuesta concreta de incremento salarial, así como diversas violaciones a las negociaciones del contrato colectivo de trabajo" por parte de los representantes del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) el paro en el servicio está vigente.

¿Cuáles son las líneas afectadas por el paro en CDMX de este 21 de enero?

La ATM ratificó que la huelga iniciará en el primer minuto de este miércoles y con ello se suspenderá el servicio en:

Cablebús:

Línea 1: Indios Verdes-Cuautepec

Línea 2: Santa Marta-Constitución 1917

Línea 3: Los Pinos-Vasco de Quiroga

Líneas del Trolebús que entrarán en paro:

Línea 1: Corredor "Eje Central" , va de Central del Norte a la Central del Sur

, va de Central del Norte a la Central del Sur Línea 2: Chapultepec-CETRAM Pantitlán

Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos-Mixcoac

Línea 4: Boulevard Puerto Aéreo-Rosario

Línea 5: San Felipe de Jesús-Hidalgo

Línea 6: El Rosario-Chapultepec

Línea 7: Ciudad Universitaria-CETRAM Periférico

Línea 8: Circuito Politécnico

Línea 9: Villa de Cortés-Tepalcates

Línea 10: Santa Marta-Constitución 1917

Línea 11: Chalco-Santa Marta

Línea 12: Taxqueña-Perisur

Línea 13: Constitución de 1917-Mixocac

Ruta del Tren Ligero afectada por la huelga:

Línea 1: cuenta con 18 estaciones que recorren la ruta Taxqueña a Xochimilco

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?

La ATM informó que hay falta de insumos básicos para los operadores de las unidades, además detalló que entre las demandas presentadas a la STE están:

Incremento al salario

Uniformes completos de calidad

Prendas de protección

Herramientas de trabajo adecuadas

"El objetivo de la ATM no es afectar a la ciudadanía, sino defender condiciones laborales justas para quienes diariamente garantizan el funcionamiento del transporte eléctrico en la capital", precisaron.