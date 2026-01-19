El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su postura agresiva sobre Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, diciendo al primer ministro de Noruega que ya no sentía “una obligación de pensar puramente en la paz”, dijeron el lunes dos funcionarios europeos.

El mensaje a Jonas Gahr Støre parece intensificar el enfrentamiento entre Washington y sus aliados más cercanos por sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Para presionar a los países europeos que han respaldado a Dinamarca y Groenlandia, Trump anunció el sábado un arancel del 10% a partir de febrero sobre productos de ocho países, incluido Noruega.

Esos países emitieron una reprimenda enérgica. Pero el primer ministro británico Keir Starmer intentó reducir las tensiones el lunes. Aunque la Casa Blanca no ha dictaminado tomar el control de la estratégica isla ártica por la fuerza, Starmer descartó una acción militar.

“Creo que esto se puede resolver y debería resolverse mediante una discusión tranquila”, dijo.

Aun así, el mensaje del líder estadounidense a Gahr Støre podría fracturar aún más una relación entre Estados Unidos y Europa ya tensa por diferencias sobre cómo poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, las rondas previas de aranceles, el gasto militar y la política migratoria.

Como muestra de cómo han aumentado las tensiones en los últimos días, miles de groenlandeses marcharon el fin de semana en protesta por cualquier intento de tomar su isla. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, publicó en Facebook el lunes que las amenazas arancelarias no cambiarían su postura.

“No nos dejaremos presionar”, escribió. “Nos mantenemos firmes en el diálogo, en el respeto y en el derecho internacional”.

Trump envía un mensaje al líder noruego

De acuerdo con dos funcionarios europeos, el mensaje de Trump a Gahr Støre decía en parte: “Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido MÁS DE 8 Guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz, aunque siempre será predominante, pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.

Concluía con: “ El mundo no está seguro a menos que tengamos Control Completo y Total de Groenlandia”.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la información fue remitida a varios embajadores europeos en Washington. PBS fue el primer medio en reportar sobre el contenido de la nota de Trump.

Gahr Støre confirmó el lunes que había recibido un mensaje de texto de Trump, pero no reveló su contenido. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Gahr Støre dijo que el mensaje de Trump era una respuesta a un mensaje anterior enviado en nombre propio y del presidente finlandés Alexander Stubb, en el que expresaban su oposición al anuncio de los aranceles, señalaban la necesidad de desescalar la situación y proponían una conversación telefónica entre los tres líderes.

“La posición de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto”, dijo Støre. “En cuanto al Premio Nobel de la Paz , he explicado claramente, incluyendo al presidente Trump, lo que bien se sabe, que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el gobierno noruego”.

El Comité Nobel Noruego es un órgano independiente cuyos cinco miembros son nombrados por el Parlamento noruego.

Trump ha codiciado abiertamente el premio de la paz, que el comité otorgó el año pasado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La semana pasada, Machado entregó su medalla Nobel a Trump, quien dijo que planeaba conservarla, aunque el comité afirmó que el premio no puede ser revocado, transferido ni compartido con otros.

Starmer dice que no interesa una guerra comercial

En su última amenaza de aranceles, Trump indicó que eran en represalia por el despliegue simbólico de tropas de los países europeos la semana pasada en Groenlandia, aunque también sugirió que estaba utilizando los aranceles como palanca para negociar con Dinamarca.

Los gobiernos europeos afirmaron que las tropas viajaron a la isla para recibir formación en seguridad ártica en respuesta a las preocupaciones de Trump sobre la interferencia de Rusia y China.

Starmer calificó el lunes la amenaza de Trump de aranceles como “completamente errónea” y afirmó que a nadie le conviene una guerra comercial.

Añadió que “ser pragmático no significa ser pasivo y que la asociación no significa abandonar principios”.

Seis de los ocho países objetivo forman parte de la Unión Europea, que está compuesta por 27 miembros y opera como una única zona económica en términos comerciales. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo el domingo que los líderes del bloque expresaron “disposición para defendernos de cualquier forma de coacción”, y anunció una cumbre para el jueves.

Starmer indicó que Reino Unido, que no forma parte de la UE, no sopesa aranceles de represalia.

“Mi objetivo es asegurarme de que no lleguemos a ese punto”, dijo.

Los ministros de Defensa de Dinamarca y de Exteriores de Groenlandia tenían previsto reunirse en Bruselas el lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el encuentro fue agendado antes de la última escalada