Un choque múltiple de más de 100 vehículos paralizó este lunes la carretera interestatal I-196, a la altura de Hudsonville, Michigan, dejando numerosos heridos y decenas de conductores varados, informaron autoridades del condado de Ottawa. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en medio de peligrosas condiciones invernales, que provocaron deslizamientos, pérdida de visibilidad y el volcamiento de varios camiones de carga. Las autoridades pidieron a los automovilistas permanecer dentro de sus vehículos mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona.

VIDEO

URGENTE : un choque masivo que involucra a más de 100 vehículos en Michigan, EEUU 🇺🇸 con múltiples heridos reportados mientras las peligrosas condiciones invernales se apoderan del área. pic.twitter.com/QqdR8MF5sD — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 19, 2026

Agentes estatales y locales acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de auxilio por colisiones consecutivas a lo largo de varios tramos de la autopista. El tráfico quedó completamente detenido en ambos sentidos, generando largas filas y escenas de caos.

Imágenes captadas por drones muestran la magnitud del accidente, con automóviles, camionetas y tráileres impactados entre sí, algunos fuera del camino y otros bloqueando todos los carriles. Servicios médicos atendieron a los heridos en el lugar, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos.

Clima extremo activa alertas por frío intenso y nevadas en varios estados

El accidente es el más reciente impacto de una enorme tormenta invernal que se desplaza por el país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias sobre temperaturas extremadamente bajas o posibles tormentas invernales en varios estados, desde el norte de Minnesota y extendiéndose hacia el sur y el este hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Un día antes se registraron nevadas incluso en lugares de la franja noroeste de Florida, y el clima extremo afectó los partidos de fútbol americano en Massachusetts y Chicago. Los meteorólogos advirtieron el lunes sobre la posibilidad de temperaturas por debajo del punto de congelación para buena parte del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia durante la noche y hasta el martes.

La policía del condado de Ottawa, en Michigan, señaló que se registraron varios accidentes viales y que un gran número de camiones de carga y vehículos se salieron del camino. Los automovilistas varados estaban siendo trasladados en autobús hacia la Escuela Secundaria Hudsonville, desde donde podían llamar para pedir ayuda o conseguir transporte.

Las autoridades anticipan que la carretera permanezca cerrada durante varias horas como parte de las labores de limpieza.

Una de las empresas que ayudaba a retirar los autos varados, Grand Valley Towing, envió más de una decena de sus camiones al lugar del accidente.

"Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de vehículos del lugar lo más rápido posible, para que podamos reabrir la carretera", declaró el gerente Jeff Westveld.

CON INFORMACIÓN DE AP