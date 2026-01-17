En medio de la presión tener una lista de “grandes” propósitos de año nuevo y el regreso a la rutina llega el afamado “Blue Monday” donde cientos en redes sociales aseguran que es el día más triste del año, pero ¿te has detenido a pensar su origen, si es verdad o sólo es un mito cibernético?

Para despejar las dudas y enfrentar el golpe a la realidad que varios sufren tras el disfrute de las fiestas decembrinas en ViveUSA entrevistamos a Yahel Leguel Balcells, psicóloga titulada de la UNAM y especialista en tanatología, quien aseguró que el “bienestar no depende del calendario”.

Además, nos dio una serie de herramientas útiles para afrontar el arranque del año, para tener una mejor salud mental en medio del bombardeo cibernético

¿Qué es Blue Monday?

Se le llama Blue Monday al tercer lunes del año por supuestamente ser el día más triste del año, sin embargo, esta adjudicación no cuenta con un estudio que avale la comunidad científica, aseguró la psicóloga Yahel Leguel.

El término se originó en 2005 bajo la justificación de que se habían tomado en cuenta diferentes variables que afectaban a las personas en esta temporada del año, sin embargo, todo fue parte de una estrategia mercadológica para impulsar las ventas de viajes.

Fue tal la aceptación de que existía “el día más triste del año” que después fue adoptado como gancho de marketing por otras empresas para continuar aumentando sus ventas en medio de la famosa cuesta de enero.

Tras desmentir la existencia del Blue Monday, la también docente de la Universidad Panamericana precisó, que pese a que en redes sociales el termino aún es popular, es importante entender que “las emociones son únicas e individuales . No puede existir una fórmula específica que diga que todos nos vamos a sentir más tristes este día porque las emociones no se comportan igual en todas las personas”.

Explicó que el bienestar personal va “a depender de cómo te cuidas, de con quién te acompañas”.

¿Cómo se relaciona enero con el mito del día más triste del 2026?

Entre los factores que tal vez han contribuido que se mantenga la idea de que el tercer lunes del año es el más tristes, es que este ocurre en enero.

De acuerdo con la experiencia en consulta de Yahel Leguel, en este mes las personas “ sí tendremos ciertos picos emocionales porque hay estresores comunes ” que se registran en este mes como la falta de motivación y la presión económica tras los gastos navideños, a los cuales se le pueden sumar ansiedad, irritabilidad y tristeza.

Pese a que el Blue Monday es un mito cibernético, los jóvenes suelen ser los más afectados por la idea, ya que conocen el término que suele ponerse de moda en estas fechas, aunque los adultos no se quedan fuera.

La especialista en tanatología aclaró que los factores estresantes a los que se enfrenta la población varían según su edad y responsabilidad.

Enero destaca la acumulación de emociones porque es cuando se hacen la lista de propósitos con altas expectativas para realizar en un periodo corto, a lo que se suman las comparaciones constantes en redes, por lo que recomendó tener “ metas pequeñas, realistas y medibles” .

“No necesitas sentirte super activado para empezar (una meta), necesitas empezar pequeño para que aparezca esa motivación. Necesitas tener una estructura que te dé cierta seguridad, además, alejarte lo más posible de este bombardeo que nos están llegando con las redes ” .

“Si en el mes de enero te sientes como con una carga, no es porque sea el día (Blue Monday), no es porque sea enero, es que probablemente no estás planteándote tus objetivos como de la manera correcta. Entonces, empieza por pequeño, cuida tu mente y busca ayuda si lo necesitas ”.

¿Cuándo debo de pedir ayuda al sentir tristeza o ansiedad?

Para quienes creían que ese la tristeza o ansiedad se algo pasajero, del Blue Monday, nuestra entrevistada nos dio una serie de características a tomar en cuenta que no están relacionadas con el mito mercadológico, están enfocadas a la autoobservación, validación de emociones y cuidado de nuestros seres queridos.

Entre las características personales y de tus seres queridos a las que debes de prestar atención están:

Quienes tienen antecedentes de depresión o ansiedad La familia o amistad que esté en duelo El integrante en casa que este con mayor estrés económico fuerte Poner atención cuando se sienta una desesperanza intensa IMPORTANTE: Pedir ayuda cuando las emociones duran más de dos semanas o interfieren en la vida diaria Si aparecen ideas de hacerte daño

"Lo más importante sería poder pedir ayuda para que recibas un acompañamiento, y te ayuden a poder manejar y comprender eso que estás sintiendo", aseveró Leguel Balcells.