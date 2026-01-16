¿Eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar 2026? Si formas parte de este programa social, es tu oportunidad para recibir un beneficio más además del pago bimestral: se trata de telefonía e internet gratis; la Secretaría de Bienestar del Estado de México confirmó la noticia y explicó cómo se pueden registrar las mujeres para activar estos servicios. ¡Te contamos!

Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. Dicho programa les proporciona apoyo económico de $2,500 pesos bimestrales, que se entregan de acuerdo con la letra del primer apellido de las beneficiarias.

Esta ayuda económica es una de las más populares y solicitadas por las habitantes del Estado de México debido a los beneficios que ofrece, ya que además de dar dinero, brinda seguro de vida, asistencia médica telefónica, asistencia legal, descuentos para el Bienestar, tarifa preferencial en el transporte público, asistencia financiera, entre otros.

Sumado a esto es que ahora se incluyen dos beneficios más: telefonía e internet sin costo, así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Bienestar de la entidad, a través de su página oficial de Facebook:

“Con Mujeres Con Bienestar, miles de mexiquenses ya cuentan con telefonía e internet, herramientas clave para fortalecer su comunicación, aprendizaje y desarrollo. Un apoyo que impulsa el estudio, el trabajo y el emprendimiento en el Edomex”, es el mensaje que compartieron.

Guía rápida para activar telefonía e internet GRATIS si eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar 2026

Así puedes obtener telefonía e internet sin costo si eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar:

Paso 1 . Escanea el código QR.

Paso 2 . Ingresa los últimos 4 dígitos de tu número de cuenta.

Paso 3 . Añade los dígitos de tu folio MB que vienen en el sobre donde recibiste tu tarjeta Mujeres con Bienestar.

Paso 4 . Da clic en “Activa tu conexión”.

De acuerdo con las autoridades, este paso es necesario para validar tu registro; te enviarán a PublifonApp para tener acceso a llamadas, WhatsApp ilimitado y botón de emergencia por 90 días.

¿Las llamadas tienen costo?

No, todas las llamadas realizadas desde PublifonApp son completamente gratuitas y deben tener una duración máxima de 10 minutos (puedes volver a marcar las veces que necesites siempre y cuando tu servicio se encuentre vigente y activo).

¿Cuánto dura el servicio de Internet gratis con Mujeres con Bienestar?

Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de activación, al igual que las llamadas sin costo.

¿Cómo me registro en Mujer con Bienestar 2026?

Para participar en el programa debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mujer.

- Vivir y contar con domicilio en el Estado de México

- Tener entre 18 y 64 años cumplidos a la fecha de la solicitud

- Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

- No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario

- Completar de manera exitosa el proceso de solicitud.

Espera a que el gobierno de la entidad lance una nueva convocatoria para poder solicitar al apoyo económico.