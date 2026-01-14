¿Vives en la Ciudad de México? ¿Ya pagaste tu predial y tenencia? Si aún no lo haz hecho, checa lo que dijeron las autoridades con respecto a estos pagos en 2026: informaron que habrá descuentos, pero que los interesados en obtenerlos deben cumplir con ciertos requisitos. Te contamos cuáles son y el paso a paso para disfrutar de dichos beneficios.

El predial y la tenencia son dos de los pagos más importantes que todo ciudadano debe hacer cada cierto tiempo. ¿Qué es y para qué sirve el predial? El predial es el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, es decir, que es una contribución obligatoria que deben hacer los dueños de un inmueble.

Por su parte, la tenencia es un impuesto anual por la propiedad de un vehículo, que se puede exentar pagando solo el refrendo (un costo fijo) durante el primer trimestre del año (enero-marzo).

¿Cada cuánto se paga el predial en la CDMX? Se paga anualmente, generalmente durante los primeros meses del año (enero y febrero), mientras que la tenencia se paga igual, cada año, durante el mismo periodo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX anunció los descuentos que se aplicarán en predial, agua y tenencia este 2026, esto como una forma de apoyar la economía familiar de los capitalinos.

¿Cuánto es el descuento del predial 2026 en CDMX?

El Gobierno de la CDMX indicó que el descuento en el predial se otorga si haces el pago anticipado: 8% si pagas en enero y 5% si pagas en febrero.

“A partir de este 1 de enero habrá un pago de cuota fija bimestral del predial de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2 millones 808 mil 466 pesos, y para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30 por ciento de descuento”, destacaron.

¿De cuánto es el descuento de la tenencia 2026 en CDMX?

Paga el refrendo 2026 de tu automóvil y obtén el 100% de descuento en tu Tenencia si cumples con los siguientes requisitos:

Ser personas físicas o morales sin fines de lucro.

El valor del vehículo no debe exceder de $638 mil incluido el IVA.

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

Tarjeta de circulación vigente o realiza el pago correspondiente a la renovación.

¿Cuánto es el descuento en el pago de agua en CDMX?

Se aplicará una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro del líquido a propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables.

Aprovecha los descuentos y haz del 2026 #TuMejorAñoFiscal 🎉🌟

🏡✅ 8% de descuento en enero por pago anual anticipado.

🚗✅ 100% de descuento en tu Tenencia al pagar refrendo. Aplica para vehículos con valor de hasta $638 mil con IVA.

Realiza tu pago en línea de forma segura y… pic.twitter.com/dGYogpirwS — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 1, 2026

¿A quiénes benefician los descuentos de predial, tenencia y agua en CDMX?

Según las autoridades, “para grupos vulnerables, como adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece cuotas fijas y descuentos en pago de predial y agua”.