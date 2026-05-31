La muerte de la influencer Paola Márquez ha causado conmoción en redes sociales luego de que fuera hallada sin vida este fin de semana en el interior de su domicilio, ubicado en San Luis Potosí.

La noticia de su repentino fallecimiento generó una ola de reacciones entre seguidores y usuarios de internet que seguían de cerca el contenido de la creadora de contenido. Pero, ¿qué le pasó a Paola Márquez? A continuación te contamos lo que se sabe de su muerte y de quién era ella.

De acuerdo con los últimos informes, el cuerpo de Paola fue encontrado por uno de sus familiares, quien acudió a visitarla el sábado por la mañana y solicitó apoyo inmediato de los servicios de emergencia. Al arribar al departamento de la influencer, los paramédicos confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias periciales que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Márquez, de 30 años.

Hasta el momento se sospecha que Paola se suicidó, ya que las autoridades la encontraron “en suspensión incompleta en su habitación”. Por ahora la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y no han emitido un dictamen final sobre el caso.

Fue el padre de la creadora de contenido, Hércules Márquez, quien reveló su muerte a través de redes sociales: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. ¡Descansa en paz mi princesa!”.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez, de 30 años, era originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí. Hasta el momento de su fallecimiento, la joven era reconocida en redes sociales, donde logró construir una gran comunidad con miles de seguidores gracias a su contenido de humor y salud mental.

De hecho, en uno de sus videos, compartido ahora por su padre, Paola reflexionó sobre la muerte y un duro momento por el que atravesaba de forma personal.

“(...) Te das cuenta que emocionalmente estás mal, porque te levantas con ese huequito en el estómago. Yo sabía lo que estaba pasando, y en el fondo sabía que me iba a hacer sufrir”, dijo en uno de sus últimos videos.

A través de Instagram, su última publicación encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que creen que estaba anunciando su muerte. Dicha publicación se hizo dos días antes de que fuera encontrada sin vida.

“¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, escribió sobre in video selfie tomado en un elevador.

Además de videos sobre reflexiones y salud mental, Paola solía compartir contenido de estilo de vida, viajes y hasta de conciertos musicales, de hecho tiene publicaciones con Eduin Caz, de Grupo Firme, en la reciente edición de la Feria de San Marcos y con Grupo Marca Registrada.

En sus últimas publicaciones, tanto de Instagram como de TikTok, los usuarios se han despedido de la influencer y otros tantos han expresado su conmoción ante la noticia.